E radio BBC fa sparire il pallone all'ora del tè

Una rete pubblica che da qualche anno è stata contagiata dal politicamente corretto e dal progressismo a tutti i costi, in barba all'opinione di buona parte dei contribuenti che, col canone, la tengono in vita. E che ora prosegue lo smantellamento di tutti i capisaldi di una nazione. Fermi tutti, non è quella che pensate, ma la Bbc: che ha aperto la nuova stagione calcistica abolendo quelli che in gergo vengono detti «classified results», in parole povere la lettura dei risultati calcistici il sabato, all'ora del té, sul canale radiofonico 5 Live. Motivazione ufficiale: Sports Report, il contenitore, è stato accorciato per via del posticipo delle 17.30, e perdere tempo con i risultati, nell'era del web, sarebbe stato un delitto. Un delitto, invece, a giudicare dalle reazioni di gente comune e addetti ai lavori, è la loro abolizione. Anche perché per decenni sono stati la fonte principale di informazione in giro per il mondo. Erano del resto i tempi in cui tutte le partite si giocavano il sabato alle 15 e dunque la lettura delle 17.15 circa era la prima ad essere completa e al tempo stesso definitiva: come tradizione inglese, venivano letti i risultati di tutte e le divisioni appartenenti alla Lega, dalla First (ora Premier League) alla quarta, e stesso trattamento era riservato al campionato scozzese. In più, quando nel 1974 ricevette il testimone da John Webster, speaker dal 1948, James Alexander Gordon divenne un mito vivente per il suo modo di comunicare i risultati: sapendo che il segnale poteva arrivare poco chiaro, faceva in modo, con l'intonazione, di far capire chi avesse vinto, o se la partita fosse finita in parità. Fate conto un «Liverpool 1, Manchester City 2» con Manchester City scandito con tono crescente. Pare che il suo sogno, nato dopo uno scambio di battute col comico (e presidente del Luton Town) Eric Morecambe, fosse un giorno di leggere «East Fife 4 Forfar 5», che per un anglofono è come uno scioglilingua: quel risultato si verificò nel luglio del 2018, ma Gordon era scomparso quattro anni prima.