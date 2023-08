E gli sceicchi del Psg smontano il giocattolo: fuori Verratti e Mbappé

C'era una volta il PSG delle stelle. Tempo verbale necessariamente al passato per indicare la caduta delle stelle, che una dopo l'altra stanno lasciando il club francese. Un vero e proprio fuggi fuggi generale quello a cui stiamo assistendo in queste ultime settimane. Il primo a tagliare la corda é stato Lionel Messi, che dopo il trionfo al Mondiale di Qatar 2022 ha deciso di non rinnovare il contratto col Paris per sbarcare da free agent in MLS con l'Inter Miami. Successivamente è toccato a Kylian Mbappé rompere con la società transalpina. Il fuoriclasse francese ha rifiutato in almeno tre occasioni il prolungamento del contratto in scadenza nel 2024, con l'obiettivo neppure troppo segreto di approdare a parametro zero al Real Madrid. Da allora è guerra totale tra il numero 7 e il presidente Al Khelaifi, che ha dato l'ordine di escluderlo dai convocati per la tournée asiatica della squadra di Pochettino, minacciandolo di lasciarlo fuori rosa tutto l'anno in caso di mancato rinnovo e addirittura ha vietato la vendita negli store delle sue maglie. Attacchi e dispetti per provare ad avere la meglio nel braccio di ferro instauratosi. Tradotto: i parigini sperano con la linea dura di indurre KM7 ad andarsene subito in modo da permettere al PSG di non perderlo a parametro zero tra un anno.

Tra i musi lunghi nella capitale francese c'è anche quello di Neymar, che sogna il ritorno al Barcellona e sta valutando una offerta clamorosa arrivata dall'Arabia Saudita. L'Al Hilal ha, infatti, messo sul piatto un triennale da 250 milioni a stagione per O'Ney. E non finisce qui: a Riad vorrebbero ingaggiare pure Marco Verratti, che ha già detto si ai sauditi trovando l'accordo per un triennale da 48 milioni netti all'anno. Non c'è ancora però l'intesa tra le due formazioni, visto che il PSG punta a incassare 60-70 milioni dalla cessione del regista mentre gli arabi sono fermi all'ultima proposta da circa 40 più bonus. Lavori in corso per arrivare al traguardo.

Lo stesso che caratterizza la Roma nella corsa a Renato Sanches (PSG) e Duvan Zapata (Atalanta). Due operazioni da chiudere in prestito con diritto di riscatto. Da una sponda all'altra del Tevere, dove la Lazio è in chiusura per Luca Pellegrini dalla Juventus che sta cedendo Zakaria al Monaco. In arrivo per i bianconeri un tesoretto da 30 milioni. Infine il Napoli ingaggia Cajuste (Reims) per 10 milioni più bonus.