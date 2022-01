Solo a San Valentino si saprà il futuro di Dybala

Entro San Valentino scopriremo se la storia d'amore tra Paulo Dybala e la Juventus continuerà o se invece si arriverà a una clamorosa separazione. La Joya è in scadenza di contratto a giugno e lo scorso ottobre aveva trovato l'accordo per il rinnovo fino al 2026 con stipendio da 8,5 milioni a stagione più 1,5 di bonus. Tutto fatto? Macché! Da allora la fumata bianca è continuata a slittare fino al summit decisivo fissato per la prima metà di febbraio. Un faccia a faccia da dentro o fuori: spettatrici interessate alla vicenda in caso di rottura Inter e Atletico Madrid, anche se al momento all'agente del numero 10 juventino (Jorge Antun) non sono arrivate proposte ufficiali da altri club, bensì i primi classici sondaggi esplorativi. La dirigenza bianconera e in particolare il Ceo Arrivabene studiano la possibilità di rinnovare Dybala, ma con una proposta al ribasso (triennale da 7 milioni). Ecco perché la temperatura sta salendo e il clima tra le parti potrebbe infuocarsi, anche in virtù delle reiterate dichiarazioni dell'ex dirigente della Ferrari all'indirizzo del fantasista argentino. Intanto la Juve deve decidere se liberare Arthur per l'Arsenal: il brasiliano ha già l'accordo con i Gunners che l'hanno chiesto in prestito, con Cherubini pronto a cederlo solo dopo aver trovato un sostituto (piacciono sempre Zakaria del Gladbach e Kamara del Marsiglia). Davanti può arrivare un innesto low cost per 6 mesi: l'ultima idea dalle parti della Continassa porta a Maxi Gomez del Valencia, viste le difficoltà riscontrate per Icardi (PSG) e Milik (Marsiglia).

Settimana importante anche in casa Inter, dove sono attese le firme di rito per i rinnovi fino al 2025 dei dirigenti Beppe Marotta, Piero Ausilio, Alessandro Antonello, Dario Baccin e Roberto Samaden. Tutto ok anche per il prolungamento del contratto fino al 2026 di Marcelo Brozovic: il regista croato guadagnerà 6 milioni annui più bonus, mentre da febbraio entreranno nel vivo le contrattazioni per la blindatura di Skriniar fino al 2026 (pronto nuovo stipendio da 4,5 milioni a stagione più premi). Fari puntati poi su un esterno sinistro come vice Perisic per completare l'organico, qualora uno tra Sensi (chiesto in prestito dalla Samp) e Vecino (nel mirino della Lazio) partisse. A proposito di laterali mancini: il Napoli valuta Tagliafico (Ajax) per l'immediato e corteggia Parisi (Empoli) in vista dell'estate, mentre l'Atalanta ha ricevuto una ricca offerta (30 milioni) dal Newcastle per Gosens. Gli inglesi hanno messo sul piatto uno stipendio da 3,5 milioni a stagione fino al 2025 per la freccia tedesca, che è intrigata dai Magpies tuttavia Gasperini non vorrebbe perdere uno dei suoi gioielli.