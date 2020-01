E-Tense per viaggiare a emissioni zero

Parigi Fin dalla sua nascita, 5 anni fa, il marchio DS Automobiles è stato subito coinvolto nella transizione energetica che, a quell'epoca, era appena all'orizzonte. Oggi, con l'elettrificazione protagonista nelle strategie di tutte le Case, DS Automobiles è già in grado di proporre un modello ibrido plug-in come la grande DS 7 Crossback E-Tense e una full-electric come DS 3 Crossback E-Tense, il Suv compatto nel quale il savoir faire si fonde con la tecnologia a emissioni zero e il silenzio del motore elettrico diviene parte integrante del particolare concetto di lusso del brand.

Esteticamente, la versione elettrica non presenta differenze rispetto alle DS 3 Crossback con motori termici, per sottolineare che al cliente, già conquistato col design, resta soltanto da scegliere il powetrain che meglio rispecchia il suo stile di vita. Lunga 4,12 metri, larga 1,79 e alta 1,53, la E-Tense conserva il piglio aggressivo caratterizzato dalla bella griglia a nido d'ape incorniciata dai proiettori lunghi e sottili.

All'interno ogni dettaglio è curato per costruire un ambiente raffinato che sulla DS 3 Crossback E-Tense si arricchisce dei display esclusivi legati all'alimentazione elettrica, indispensabili per seguire l'andamento dei consumi di energia e valutare il nostro stile di guida in funzione dell'autonomia.

Equipaggiata di un propulsore da 136 cv la nuova DS elettrica è scattante e pronta nella ripresa nonostante la notevole massa che sfiora 1.500 kg, 245 dei quali rappresentati dalla batteria da 50 kWh che fornisce un'autonomia di 320 km (rilevata secondo il ciclo di omologazione Wltp) e che può essere ricaricata al 100% in 5 ore a una wallbox domestica.

Per raggiungere la percorrenza dichiarata giungono in aiuto del guidatore i tre programmi di guida (Eco, Comfort e Sport) e la funzione Brake che si attiva spostando indietro la leva del cambio per ottimizzare, senza l'uso del freno, la capacità rigenerativa della frenata. Oltre a una buona dotazione di Adas, DS 3 Crossback E-Tense propone i dispositivi Connect Nav e Connect Box, i fari intelligenti Ds Matrix Led Vision, l'Head-Up display e le maniglie a scomparsa che fuoriescono quando la chiave è a meno di 1,5 metri dall'auto, un'altra fra le tante raffinatezze offerte dal crossover premium francese. DS 3 Crossback E-Tense è offerta in quattro diversi livelli di allestimento con prezzi che vanno da 39.600 a 43.100 euro dai quali detrarre gli incentivi statali e regionali.

PEv