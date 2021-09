Il gesto di Calabria che nessuno ha notato: così ha "salvato" Brahim Diaz

Ancora una volta è Brahim Diaz l'uomo decisivo del Milan: la sua rete allo scadere della partita regala tre punti d'oro ai rossoneri, che allungano a 13 punti in classifica, conquistando il momentaneo primo posto in classifica, in attesa del posticipo serale tra Napoli e Cagliari.

Dopo il gol che ha dato il via alla vittoria casalinga di mercoledì contro il Venezia, il trequartista rossonero si dimostra ancora una volta l'uomo in più nella rosa allenata da Stefano Pioli. Entrato in campo al posto di Kessie, dopo pochi minuti lo spagnolo è lesto a trasformare in rete con grande tempismo un delizioso assist di Saelemaekers. Durante l'esultanza, non è sfuggito alle telecamere un simpatico siparietto tra il classe '99 e Davide Calabria: Diaz voleva togliersi la maglia per festeggiare, salvo poi essere interrotto dal terzino che gliel'ha riabbassata, evitandogli così la sanzione del cartellino giallo.

La ricostruzione

La rete del numero dieci al minuto '88 ha scatenato la gioia dei milanisti in campo e fuori. In pochi secondi il piccolo fantasista è stato letteralmente sommerso dall'abbraccio dei compagni di squadra. Oltre al buffetto particolare di Alessio Romagnoli, che ha sfogato la sua gioia sul naso di Brahim, anche Calabria è stato protagonista di un gesto, subito catturato dalle telecamere. Nell'esultanza il terzino rossonero ha salvato il compagno dalla sanzione del cartellino giallo, evitando che si togliesse la maglia.

una tipa gelosa come Calabria è geloso di Brahim Diaz pic.twitter.com/m55No7UEmc — Giuseppe Giampà (@Gigiweirdoh) September 25, 2021

Secondo il regolamento arbitrale chi esulta togliendosi la maglietta, infatti, viene automaticamente ammonito e Diaz sarebbe andato incontro ad un giallo gratuito, figlio dell'euforia del momento. A quel punto per fortuna Calabria lo ha convinto in pochi secondi a non esultare in quel modo, salvandolo così da un cartellino giallo che avrebbe potuto pesare in futuro nel conteggio delle diffide.

A fine partita il siparietto è continuato sui social. Il Milan ha pubblicato la foto di Brahim Diaz, per celebrare la vittoria in terra spezzina. Tra i commenti spicca proprio quello di Calabria, che è intervenuto con la simpatica frase: "Ora puoi toglierti la maglia" . Lo spagnolo lo ringrazia rispondendo: "Grazie hermanito" . Un gesto da leader vero, che sottolinea lo spirito di un gruppo che non vuole smettere di stupire, a cominciare dalla grande sfida di martedì in Champions League contro l'Atletico Madrid.

Ora puoi toglierti la maglia @Brahim — Davide Calabria (@davidecalabria2) September 25, 2021

