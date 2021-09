Ecco chi è davvero l'uomo che deve far scordare Buffon (e Gigio)

Dall’analisi della firma del portiere della Juventus emerge un temperamento bilioso, atto investire nello sport non solo l’energia vitale di cui sembra essere ben dotato, ma anche uno spirito combattivo che se all’inizio non risultava evidente, col tempo si è andato strutturando fino a raggiungere un livello di quasi eccellenza. È vero però che, forse anche per un sottofondo d’insicurezza interiore, il rischio per lui è sempre stato il lasciarsi prendere la mano da una presunta tranquillità. Non è facile e persino inutile il confronto con altri campioni nella stessa posizione in campo. Ogni portiere ha un personale modo di porsi e d’imporsi, a seconda della squadra e del proprio temperamento. Donnarumma, ad esempio, pur nella sua giovane età, sa dimostrare una sicurezza emotiva che gli permette parate incredibili (vedi finale Europei). Buffon, invece presenta un carattere assai diverso dai due in quanto ha saputo dedicarsi anima e corpo alla causa iuventina, diventandone una bandiera. È risaputo quanto la società torinese, già fin dai tempi dell’Avvocato di cui feci l’analisi anni fa, ci tenga all’immagine e quanto tenda ad inculcare tale concetto in ogni calciatore. È come se, entrando in questa società calcistica, venisse imposto un cliché da rispettare sia per garantire l’appartenenza sia per ottenere risultati di eccellenza. Il pericolo per Szczesny è dovuto alla sua sensibilità per cui se non dovesse essere valutato correttamente potrebbe demotivarsi e commettere errori anche ingenui. E se fosse proprio grazie a lui che la Juventus finalmente possa vincere la Champions? (Qui la grafia di Szczesny)