Ecco il colpo a sorpresa: un ex Juventus per il centrocampo dell'Inter

Simone Inzaghi sta continuando a preparare la sua Inter in vista della nuova stagione ormai alle porte. I nerazzurri hanno perso il solo Achraf Hakimi, uno dei più decisivi nello scorso campionato, ma lo zoccolo duro della squadra è rimasto intatto e dunque la Beneamata parte da favorita per la conquista del tricolore anche se la Juventus di Massimiliano Allegri non vede l'ora di riprendersi lo scettro.

Beppe Marotta e Piero Ausilio stanno sondando il mercato per rinforzare la rosa da mettere nelle mani di Inzaghi dato che l'unico vero acquisto (a costo zero perlatro) è stato Hakan Calhanoglu dal Milan insieme ad Alex Cordaz arrivato sempre a costo zero dal Crotone.

Non solo, perché all'Inter sono rientrati dai rispettivi prestiti anche giocatori del calibro di Eddy Salcedo, Federico Dimarco, Valentino Lazaro, Lucien Agoumé e Radja Nainggolan, ma solo i primi due sono certi di restare in rosa per giocarsi le loro carte in una stagione ricca di appuntamenti.

Il colpo ad effetto

L'Inter ha già una rosa di assoluto valore, come detto, ma dovrà puntellarla per cercare di vincere nuovamente lo scudetto e fare meglio di quanto fatto negli ultimi due anni in Champions League. A centrocampo i nerazzurri hanno la coperta corta dato che i soli certi del posto sono Calhanoglu e Nicolò Barella con Marcelo Brozovic che è un giocatore fondamentale ma in scadenza di contratto. Stefano Sensi e Christian Eriksen preoccupano fisicamente e per motivi differenti, mentre Roberto Gagliardini e Matias Vecino rappresentano rincalzi.

La posizione di Brozovic, preoccupa, e per questa ragione, secondo quanto riporta Sportmediaset, la dirigenza starebbe puntando a Miralem Pjanic ex Juventus che ha però deluso nel suo ultimo anno al Barcellona. Il 31enne di Tuzla sarebbe un colpo ad effetto ed uno sgarbo ai bianconeri che di fatto potrebbro trovarsi contro una loro ex colonna portante. Tra l'altro, anche la Vecchia Signora lo rivorrebbe alla corte di Allegri dopo averlo scambiato nella passata stagione con Arthur. Per ora resta solo un'ipotesi ma ancora ancora 29 giorni di mercato tutto può succedere e l'eventuale acquisto del bosniaco da parte dell'Inter renderebbe la lotta Inter-Juventus ancora più accesa ed interessante.

