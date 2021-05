Ecco cosa si sono detti davvero Conte, Lautaro e Oriali

Il diverbio tra Lautaro Martinez e Antonio Conte ha reso un po' più amara la bella serata dell'Inter che contro la Roma ha messo insieme la vittoria numero 27 in campionato su 36 uscite complessive, il quindicesimo sigillo nel girone di ritorno su 17 gare disputate. Il Toro è partito dalla panchina con i giallorossi con il tecnico leccese che ha deciso di puntare inizialmente sulla coppia formata da Alexis Sanchez e Romelu Lukaku. Al 35' del primo tempo, però, Sanchez colpito duro ad inizio gara da un avversario è stato costretto ad uscire per un problema fisico con Lautaro pronto a subentrare.

Il 23enne argentino, però, non si sarebbe mai aspettato di lasciare il campo ad Andrea Pinamonti al minuto 77': l'ex Racing si sarebbe forse aspettato un avvicendamento tra Lukaku e il giovane attaccante italiano. La scelta di Conte, invece, è caduta proprio su Lautaro con il centravanti sudamericano che uscendo dal campo ha prima salutato il suo compagno che stava per entrare in campo salvo poi scaricare la sua rabbia contro una bottiglietta che per poco non colpiva Stefan de Vrij.

La ricostruzione

Antonio Conte a quel punto avendo assistito alla scena ha deciso di non soprassedere rispondendo a torno al suo giocatore: "I calci in faccia te li devi dare Lautaro, hai capito? I calci te li devi dare tu, hai capito? Fenomeno", la reprimenda del tecnico dell'Inter con il Toro che ha risposto stizzito: "Ci vediamo dentro". Il team manager e braccio destro di Conte Lele Oriali si è subito intromesso per cercare di dirimere la contesa ma in maniera netta: "Lauti, non dire cazz... dai...che dentro. Bisogna stare zitti, stai zitto". Lautaro, però, non contento si è subito alzato dalla panchina, nonostante il tentativo di calmarlo da parte di Samir Handanovic, per andare a bere ma sempre con fare e con tono polemico: "No, ci vediamo dentro. Non deve rompere il c… però. Tutte le volte è così, a rompermi il c…. Come a Bergamo oh, tutte".

Le scuse

Lautaro, però, da ragazzo intelligente e maturo qual è ha subito chiarito la situazione con il suo allenatore e con i suoi compagni negli spogliatoi del Meazza e non solo. Nella giornata odierna, infatti, l'ex Racing si è scusato nuovamente con tutti ad Appiano Gentile prima della seduta di allenamento in vista del match di campionato contro la Juventus che si giocherà sabato pomeriggio alle ore 18. I nerazzurri hanno anche festeggiato con una grigliata a base di asado con lo stesso Lautaro addetto al barbecue.

