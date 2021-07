Il colpo di del Milan che stravolge l'attacco

Il mercato del Milan sta entrnado sempre più nel vivo e dopo aver acquistato Mike Maignan in porta al posto di Gigio Donnarumma, Diavolo ha prolungato il prestito con diritto di riscatto di Brahim Diaz ed ha riscattato dal Chelsea Fikayo Tomori e recentemente Sandro Tonali dal Brescia. Procede anche la trattativa per prolungare il prestito di Diogo Dalot e i contatti con il Manchester United sono fitti e costanti e c'è fiducia che si troverà un accordo.

Qualora i rossoneri non riuscissero a convincere lo United a prlungare il prestito di Dalot Massara e Maldini punterebbero su uno tra Serge Aurier e Odriozola. Davide Calabria ha rinnovato fino al 30 giugno del 2025 e Pierre Kalulu e Davide Gabbia avranno un altro anno per proseguire nel processo di maturazione. Per la fascia sinistra, invece, si cerca un vice Theo Hernandez: piace Giuseppe Pezzella del Parma.

Nomi pesanti

A metà campo piacciono diversi giocatori di talento di tutte le età: da Ceballos fino ad arrivare a Luis Alberto in rotta con la Lazio. Il Milan per lo spagnolo ha una carta importante da giocarsi: l'ex capitano Alessio Romagnoli finito ormai ai margini del progetto e in scadenza di contratto. Lotito non lo lascerà partire facilmente soprattutto dopo la sparata di non presentarsi in ritiro. La valutazione sfiora i 50-60 milioni di euro, alta e non veritiera in questo mercato. L'inserimento del difensore di Anzio potrebbe però cambiare le carte in tavola.

In attacco si aspetterà Zlatan Ibrahimovic e verranno confermati Rafael Leao ed Ante Rebic. La quarta punta che arriverà è già stata decisa e proprio oggi dovrebbre svolgere le visite mediche: si tratta di Olivier Giroud. Il francese è praticamente un giocatore del Milan: 1 milioni di euro più uno di bonus ai Blues per liberare il quasi 35enne transalpino che andrà a rinforzare il reparto. Giroud potrebbe essere sia il vice Ibra che giocare in coppia con lo svedese e all'occorrenza vista la sua integrità fisica anche il titolare. La sensazione è che il Milan non si fermerà qui e tenterà di rinforzare pesantemente la rosa da mettere nelle mani di Stefano Pioli per competere su tre fronti: campionato, Coppa Italie e Champions League. L'obiettivo sarà riconfermarsi tra le prime quattro e perché no magari puntare al tricolore con questi colpi da scudetto.

