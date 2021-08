Cr7 non gioca? Ecco cosa può succedere

Mancano ancora alcuni giorni alla fine del calciomercato e il futuro di Cristiano Ronaldo è ancora pesantemente in bilico. La Juventus lo cederebbe volentieri per liberarsi dell'oneroso ingaggio da 31 milioni di euro fino al 30 giugno del 2022 ma sono pochi i club che potrebbero permettersi il portoghese che a febbraio compirà 37 anni e soprattutto mancano offerte anche perché i bianconeri dovrebbero cederlo per una cifra vicina ai 25-30 milioni di euro per non mettere a bilancio una minusvalenza.

Secondo quanto riporta Sportmediaset il desiderio di Cristiano Ronaldo sarebbe quello di lasciare Torino dopo tre anni ricchi di gol ma anche complicati con alcune stecche davvero pesanti in Champions League. Il suo agente Jorge Mendes è al lavoro per trovargli una sistemazione anche perché Cristiano non è più al centro del progetto con Allegri che ne farebbe volentieri a meno. L'ex United e Real Madrid nel frattempo si allena e sorride ma si augura che il suo potente procuratore gli trovi una sistemazione gradita.

Al momento l'unico club che potrebbe ingaggiarlo è il Psg che sta facendo incetta di campioni e che al momento schierebbe il tridente Messi-Mbappé-Neymar con il giovane francese che è però finito nel mirino del Real Madrid pronto a fare carte false pur di averlo. La cessione del classe '98 potrebbe allora spingere per l'approdo di CR7 al Psg ma al momento tutto è in standby e lo sarà forse fino all'ultimo giorno di mercato.

Cristiano si sarebbe proposto anche al Manchester City e al Real Madrid ma entrambe avrebbero risposto picche. Se dovesse restare alla Juve si metterebbe a completa disposizone, come sempre ha fatto in carriera, per cercare di vincere lo scudetto scucendolo dal petto dell'Inter e soprattutto in Champions League, manifestazione vinta per ben 5 volte dal fuoriclasse di Funchal, una volta con lo United e quattro volte con il Real Madrid.

Se CR7 dovesse partire allora alla Juventus arriverebbe con ogni probabilità Mauro Icardi ormai da anni nel mirino della Vecchia Signora e che andrebbe a completare il reparto che già comprende Alvaro Morata, Dejan Kulusevski, Kaio Jorge, Federico Chiesa e Paulo Dybala. Al momento, però, il 36enne lusitano fa parte della rosa e a meno di clamorosi colpi di scena, vedi Mbappé, potrebbe anche restare per il suo ultimo anno in Serie A.