Il record di Maignan che "cancella" Donnarumma

"Io non sono venuto per far dimenticare Gigio, ma per fare il mio lavoro" aveva confessato Mike Maignan dopo la vittoria contro la Lazio in Coppa Italia ma nei fatti il nuovo portiere rossonero ci è già riuscito.

Grazie alle sue prestazioni i tifosi del Milan hanno già dimenticato Gigio Donnarumma ed esultano per le imprese di Mike Maignan. Una grande intuizione di mercato quella di puntare sul portiere francese, chiamato a raccogliere la pesante eredità di Donnarumma. Una scommessa vinta da Maldini e Massara, che ne avevano intravisto le grandi potenzialità negli anni al Lille.

Sempre più decisivo con le sue parate, dopo la straordinaria prestazione nel derby, il francese si è scoperto uomo assist contro la Sampdoria. Con un passato da centrocampista e i piedi da numero 10, domenica scorsa Iron Mike ha innescato il gol di Leao con un lancio al bacio da 60 metri. Una combinazione perfetta che ha dato al Milan i tre punti e il sorpasso momentaneo sull'Inter, in attesa del recupero col Bologna.

Per risalire all’ultima volta di un portiere rossonero trasformatosi in assistman, bisogna addirittura tornare indietro di 16 anni nel 2006: Nelson Dida, attuale allenatore dei portieri del Milan, in una partita contro l'Ascoli, allenato proprio da Giampaolo regalò a Pippo Inzaghi la palla dell'1-0.

Adesso Maignan è l'uomo in più della squadra di Pioli. Costato in estate 15 milioni, in sei mesi il suo valore è già raddoppiato e se va avanti così, assicurano gli esperti di mercato, nel giro di altri sei mesi potrebbe addirittura triplicarsi. Finalmente Milan ha trovato il suo portiere del futuro e stavolta se lo tiene stretto.

Il confronto con Gigio

Più passano i mesi e più Donnarumma sembra essere un lontano ricordo in casa Milan. È ancora presto per effettuare paragoni, ma da un primo confronto tra i due portieri, per ora i numeri sono tutti a favore di Maignan.

Secondo i dati riportati da Sky Sport, nelle prime 25 giornate di campionato, negli ultimi 6 anni, nessuno al Milan, compreso ovviamente Donnarumma, ha fatto meglio di Maignan. Il portiere francese ha una media gol subiti spaventosa. Soltanto 0,84 reti prese ad ogni partita contro 1,12 nella passata stagione da Gigio.

Ancora più interessante il paragone, analizzando i gol subiti. Il campione d’Europa con la Nazionale Italiana aveva chiuso lo scorso torneo con numeri importanti: 37 presenze, 38 reti subite e 14 clean sheets. Il portiere francese invece, finora, è sceso in campo 19 volte, ha incassato 16 gol e ha alzato la saracinesca in 8 occasioni.

Non ci sono dubbi con una gran fetta di stagione ancora da scrivere, Maignan può migliorare ancora di più a suo vantaggio il confronto in campo con Donnarumma.

