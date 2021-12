Ecco perché può cambiare la classifica per Inter, Milan (e le altre)

La Salernitana è una nave in tempesta e non solo per la precaria situazione di classifica che vede la squadra di Stefano Colantuono ultima in classifica. La cosa più grave è che al momento non c’è alcuna offerta di acquisto concreta per il passaggio di proprietà del club granata, è quanto riporta Calcio e Finanza. I tifosi del club campano speravano in una conclusione positiva della vicenda in queste ore ma al momento i Trustee, Melior Trust e Wildar Trust, non hanno perfezionato alcun passaggio di quote a nuovi acquirenti e non ci sarebbero nemmeno trattative sostanziali in corso, tali da giustificare l’eventuale proroga di 45 giorni per perfezionare l’atto di vendita. Per questa ragione rischia di essere estromessa dal massimo campionato se entro il 31 dicembre (termine previsto anche nell’atto di costituzione del Trust granata) non dovesse arrivare una proposta d’acquisto vincolante.

Il 21 dicembre prossimo, il Consiglio Federale della Figc affronterà tra i punti all'ordine del giorno la situazione del club campano per capire se saranno presi provvedimenti in merito a questa situazione che sta creando e non poco imbarazzo.

Terremoto in arrivo

L’articolo 53 delle Norme Organizzative Interne Federali nel disciplinare il caso in cui potrebbe ricadere la Salernitana, ossia di “rinuncia a gara e ritiro od esclusione delle società dal Campionato”, questo il comma 3. “Qualora una società si ritiri dal Campionato o ne venga esclusa per qualsiasi ragione, tutte le gare disputate nel corso del campionato di competenza non hanno valore per la classifica, che viene formata senza tenere conto dei risultati delle gare della società rinunciataria od esclusa", questo vuol dire che anche la classifica verrebbe "stravolta" dato che è come se le sfide che hanno visto protagonista la Salernitana non fossero mai state disputate.