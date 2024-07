Da Emerson Royal a Fofana: il Milan è scatenato

Ascolta ora 00:00 00:00

È entrato nel vivo il mercato del Milan. Negli ultimi giorni i dirigenti rossoneri hanno impresso una decisa accelerata alla campagna acquisti del Diavolo.

Dopo lo sbarco in Italia del centrale serbo Pavlovic dal Salisburgo per 20 milioni (bonus compresi) la società di via Aldo Rossi conta di definire nelle prossime 48 ore l'arrivo del terzino destro Emerson Royal dal Tottenham per 15 milioni più bonus. Per il laterale brasiliano pronto un quinquennale da 2 milioni netti a stagione. E non finisce qui: il Milan continua l'assalto a Fofana per rinforzare la propria mediana. Col francese c'è già un'intesa di massima per un quadriennale da 3 milioni annui; mentre col Monaco c'è ancora un po' di distanza. Dal Principato provano a fare la voce grossa, cercando di alimentare un'asta al rialzo che al momento però non decolla vista la ferma posizione del calciatore di vestire la maglia rossonera. La sensazione è che tra i 20 e i 25 milioni si possa chiudere.

Dovesse partire uno tra Bennacer e Adli, il Milan tornerebbe alla carica per Samardzic desideroso di lasciare l'Udinese per volare in una big. Intanto per la porta milanista si fa largo l'opzione Scuffet, in partenza dal Cagliari dove è in arrivo Silvestri (Udinese). Il classe 1996 andrebbe a rimpiazzare l'infortunato Sportiello che sarà out nella prima parte di stagione. Attivissima anche la Juve che ha alzato il pressing per arrivare e Todibo e Adeyemi in attesa di sferrare l'affondo decisivo per Koopmeieners (Atalanta). Ma andiamo con ordine: il centrale francese ha detto sì alla Vecchia Signora per un quinquennale da 2,5 milioni a stagione; mentre l'esterno offensivo ha già dato il suo benestare a sbarcare in bianconero.

Lavori in corso con Nizza e Borussia Dortmund per trovare una quadra definitiva. Todibo dovrebbe arrivare in prestito oneroso con obbligo di riscatto; mentre per Adeyemi la Juve è pronta a offrire 30 milioni più bonus. Basteranno? Vedremo. Intanto ieri i bianconeri hanno ufficializzato la cessione di Soulè alla Roma per 29,6 milioni (bonus compresi). Ora i giallorossi puntano a completare l'acquisto di Dovbyk dal Girona per 32-33 milioni più bonus. Decisiva la volontà del goleador ucraino che vuole solo la Roma (accordo per un quinquennale da 3 milioni più bonus a stagione).

A proposito di centravanti: non si sblocca il futuro di Osimhen col suo agente Roberto Calenda, che ha tuonato in merito alle voci di uno scambio con Lukaku sull'asse Napoli-Chelsea: «Ho letto di scambi fantasy: basta fake news! Non è un pacco da consegnare in fretta!».