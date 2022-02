"Due tiri...". Ora esplode la bufera su Handanovic

Ci risiamo, Samir Handanovic è finito ancora nel'occhio del ciclone dopo la sconfitta nell'andata degli ottavi di finale contro il Liverpool.

L'Inter perde 2-0 in casa contro il Liverpool, una punizione troppo severa per i nerazzurri che fino ad un quarto d'ora dalla fine tengono testa alla squadra di Klopp, una delle grandi favorite per la conquista della Champions League.

Questione di dettagli, come sempre accade fuori dai confini del campionato italiano. Per la verità l'Inter ne ha avute di chances, la più grande la clamorosa traversa di Calhanoglu ma in tantissime altre occasioni è mancata la conclusione a rete o l'ultimo passaggio.

L'accusa

Nel tabellino della partita spicca però un altro dato: il Liverpool ha effettuato solo due tiri in porta e la sensazione che Handanovic potesse fare di più sui gol subiti dai Reds c'è stata fin dal primo momento. Sul primo gol il capitano nerazzurro viene preso in controtempo: il colpo di testa di Firmino inganna l'estremo difensore che però aveva effettuato un piccolo passo a sinistra per poi ritrovarsi la palla nell'angolino sul secondo tempo.

A quel punto era difficile riprendere lo slancio e tuffarsi a destra su una palla che ormai era diretta in porta. Poco da fare sulla seconda rete di Salah. La deviazione di Brozovic sul tiro dell'egiziano ha ingannato il portiere sloveno che comunque non si era nemmeno tuffato sulla sfera che lentamente è finita in porta neanche così defilata e abbastanza centrale.

Certo sarebbe ingeneroso considerare Handanovic il responsabile della sconfitta di ieri, non ci sono errori clamorosi da addebitargli ma per compiere grandi imprese serve di sicuro qualcosa in più anche dal portiere.

Di fatto non è la prima volta infatti che si fa trovare impreparato, poco reattivo, sulle palle gol degli avversari. Negli ultimi tempi sono state tante le critiche indirizzate allo sloveno, basti pensare ai giudizi del post derby, vinto dal Milan grazie alla doppietta di Giroud.

Probabilmente il capitano ha abituato fin troppo bene i tifosi negli anni trascorsi in nerazzurro. Andare oltre il parabile, quando il tempo passa, diventa sempre più difficile, anche per lui.

Le reazioni social

Dopo la partita i tifosi nerazzurri si sono scatenati sui social e il bersaglio principale è stato proprio Handanovic. "Stanotte andrà a dormire con la convinzione di non avere colpe sul primo gol e che la scelta di restare immobile sul secondo fosse quella giusta" scrive un tifoso su Twitter.

A far discutere i supporter nerazzurri sono le responsabilità del portiere sulle due reti del Liverpool. "Ho riguardato i gol e l’Inter non può continuare a giocare con Handanovic… Anche questa sera una sciagura…".

Poi ancora: "Con tutta la buona volontà e le mie buone intenzioni, con un portiere la partita finisce 0-0". "Quello che fa Handanovic sul secondo gol è qualcosa che non ho mai visto in vita mia. Lascia scoperti 5 metri di porta e si posiziona nella parte di porta coperta da 5 difensori". "2 tiri in porta 2 gol. Io sono stufo, stufo. In pratica giochiamo senza portiere".

C'è chi addirittura scrive: "Mancano 132 giorni 15 ore e 39 minuti alla scadenza del contratto di Samir Handanovic" ma anche chi prende le sue difese: "Basta con sto mito che i tiri che prende Handanovic sono tutti parabili..anche basta". "Vediamo se daranno la colpa ad Handanovic e non a Bastoni che ha fatto la marcatura laser".

