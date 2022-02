Il Liverpool punisce l'Inter. Nerazzurri quasi fuori dalla Champions

L'Inter di Simone Inzaghi è bella, soprattutto nella ripresa, gioca bene a calcio e costringe il Liverpool, per larghi tratti di partita, alla difensiva ma alla fine cede di schianto con due gol micidiali di Firmino, su palla inattiva, e Salah (con deviazione) che permettono così al Liverpool di portarsi a casa l'andata degli ottavi di finale di Champions League. Dopo un primo tempo equilibrato terminato 0-0, con una traversa di Hakan Calhanoglu che ancora sta tremando, nella ripresa i nerazzurri hanno preso in mano le redini della partita con diverse occasioni da rete non concretizzate per la bravura dei difensori avversari e per qualche imprecisione di troppo da parte dei due centravanti dell'Inter.

La squadra di Simone Inzaghi ha tenuto testa ad una delle squadre più forti d'Europa ma non ha concretizzato la grande mole di occasioni avute e alla fine si è dovuta arrendere agli unici due tiri in porta del Liverpool anche se sul primo gol è netto l'errore di Samir Handanovic che è rimasto inchiodato sulla linea sul colpo di testa insidioso ma parabile di Firmino.

ùIl secondo gol dei Reds è poi arrivato con una deviazione sfortunata da parte di Bastoni che ha beffato il suo portiere che si stava buttando alla sua destra con la sfera che è poi finita alla sua sinistra. L'8 marzo la sifda di ritorno ad Anfield ma servirà davvero l'impresa per staccare il pass per i quarti di finale anche se oggettivamente non sarà facile. L'Inter per lunghi tratti di partita è stata superiore ai Reds ma alla fine in partite di questo calibro sono sempre i dettagli a fare la differenza e oggi il Liverpool si è dimostrato superiore proprio in questo fondamentale.

Il tabellino

Inter: Handanovic, Skriniar, de Vrij (87' Ranocchia), Bastoni (91' Dimarco), Dumfries (87' Darmian), Vidal (87' Gagliardini), Brozovic, Calhanoglu, Perisic, Lautaro Martinez (70' Sanchez), Dzeko

Liverpool: Alisson, Alexandre-Arnold, van Dijk, Konaté, Robertson, Fabinho, Elliott, Thiago Alcantara, Mané, Salah, Jota (46' Firmino)

Reti: 75' Firmino (L), 83' Salah (L)