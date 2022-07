Erano quattro amici... al pub. Ora sognano la Conference league

Per molti è soltanto calcio d'estate, per qualcuno è già l'appuntamento di una vita. Stasera alle 21 i Bruno's Magpies, sul campo dei Crusaders a Belfast, si giocheranno l'accesso al secondo turno di Conference League provando a tenere vivo un sogno nato letteralmente tra amici al pub. Proprio così, la squadra prende il nome dal loro punto fisso di ritrovo, il Bruno's Bar & Restaurant, situato a Gibilterra di fronte al Victoria Stadium e dove il club ha preso vita appena nove anni fa. Nel 2019 è arrivata la promozione nella massima divisione, quest'anno lo sbarco in Europa con il successo per 2-1 all'andata contro i nordirlandesi. Un passaggio del turno, da conquistare stasera, vorrebbe dire sfida ad alta quota contro gli svizzeri del Basilea. Sembrava soltanto un gioco e invece è diventato realtà, con la soddisfazione ulteriore che l'ex presidente del Watford ed ex pattinatore olimpico britannico, Haig Oundjian, ha deciso di acquistare una quota di partecipazione nel club dando ancora più lustro al progetto. «Anni di duro lavoro alla fine hanno pagato - ha commentato il presidente Jansen Dalli - Siamo fieri di questi traguardi, ci stiamo facendo conoscere ed è incredibile pensare come tutto sia nato attorno a un tavolo davanti a delle pinte di birra. Nemmeno il più ottimista di noi avrebbe immaginato una scalata del genere». L'intransigenza dell'Uefa purtroppo non ha permesso la dicitura completa per le gare ufficiali. In distinta infatti compare soltanto Magpies, ma la combriccola non ha desistito e ha scelto di aggiungere un FCB per non cancellare del tutto i rimandi a Bruno's e alle proprie origini. «Eravamo quattro amici al bar che volevano cambiare il mondo» cantava Gino Paoli negli anni Novanta e intanto i Bruno's si sono spinti fino all'Europa dei grandi. La loro finale è già stasera.