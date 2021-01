Eriksen aspetta Pochettino, Pellè l'Italia

L'avvento ufficiale di Mauricio Pochettino sulla panchina del PSG fa sorridere anche l'Inter, che spera nell'assalto del tecnico argentino a Christian Eriksen, ormai sempre più ai margini del progetto targato Conte. Il trequartista danese ha vissuto gli anni migliori della carriera al Tottenham proprio con Poch in panchina, ma al momento non decolla lo scambio (gradito ai nerazzurri) con Paredes, visto che il regista piace al nuovo tecnico dei transalpini tanto da levarlo (almeno per ora) dal mercato.

Sarà un gennaio di traslochi e cessioni, molto attiva sul fronte uscite anche la Juventus che, dopo essersi accaparrata il giovane Rovella (rimarrà in Liguria fino al 2022), può girare al Genoa i giovani Portanova e Frabotta. Quest'ultimo prenderebbe il posto di Pellegrini che ha rinnovato fino al 2025 e potrebbe rientrare a Torino con 6 mesi d'anticipo come vice Alex Sandro. Tra gli esuberi juventini c'è sempre Bernardeschi, corteggiato dall'Hertha Berlino. Una soluzione che però non solletica particolarmente il fantasista. Da un muso lungo all'altro: terza gara di fila tra gli esclusi dai convocati per il Papu Gomez, che vivrà da spettatore anche Atalanta-Sassuolo. Le frattura con Gasperini non appare ricomponibile, con la società bergamasca che si è schierata apertamente al fianco dell'allenatore. Tra gli scontenti atalantini pure Malinovski (può partire) e De Paoli (rientrerà alla Samp).

Continua intanto il corteggiamento del Milan a Simakan dello Strasburgo per la difesa, mentre come rincalzo per la mediana i rossoneri valutano Konè (Tolosa) e Meitè del Torino (possibile scambio con Krunic, richiesto anche dal Genoa).

Restando in Liguria, lo Spezia si assicura Saponara dalla Fiorentina e la Sampdoria prova ad accelerare per il rinnovo di capitan Quagliarella. A proposito di goleador: tutto ok per il prolungamento fino al 2023 di Ciccio Caputo con il Sassuolo, al lavoro pure per il rinnovo di capitan Magnanelli (2022) e del centrale Ferrari (2024).

Infine Graziano Pellè, svincolato dai cinesi dello Shandong Luneng, vuole tornare in Europa: l'attaccante ex della nazionale azzurra piace al West Ham, mentre Inter e Juve (a cui è stato offerto) si sono prese qualche giorno di riflessione. Infine dopo la Befana previsto il rinnovo di Simone Inzaghi con la Lazio.