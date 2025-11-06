Sinner: "A Torino darò il massimo"

Via all'operazione ATP Finals. Oggi alle 12, presso il Grattacielo Intesa Sanpaolo a Torino, andrà in scena la cerimonia del sorteggio del Master di fine anno. Il percorso degli otto tennisti più forti del pianeta sarà chiaro, in due gironi da quattro che portano i nomi di Jimmy Connors e di Bjorn Borg. Nel raggruppamento dedicato al fuoriclasse svedese ci sarà Jannik Sinner che scoprirà chi sarà con lui nella prima fase. Tutti tranne Carlos Alcaraz, inserito nel gruppo Jimbo. Alexander Zverev, Taylor Fritz, Ben Shelton e Alex de Minaur i rivali certi, col punto di domanda Novak Djokovic, che deciderà al termine del torneo di Atene, e uno tra Felix Auger-Aliassime e Lorenzo Musetti, ieri vittorioso nella prima sfida dell'Atp di Atene contro Wawrinka (4-6, 7-6, 6-4).

"Sarà un'edizione molto speciale, a prescindere da quello che succederà. La prepariamo nel migliore dei modi: darò tutte le mie energie fisiche e mentali. È probabilmente arrivato il momento di dire che sarà il torneo più importante di quest'anno, anche se ho fatto già tante cose. Mi voglio divertire e giocare davanti al pubblico italiano", ha dichiarato il campione altoatesino a Sky Sport, a precedere il traning n.1 col giovane Maxim Mrva. Sul campo 3 del Circolo della Stampa-Sporting, dalle 18.20, i colpi potenti di Jannik hanno fatto eco e non è stato facile per il 18enne ceco tenere botta, lui che dalla posizione n.355 del ranking sta cercando di farsi strada.

Supportato da tutto il team al completo, visto il ritorno di Simone Vagnozzi, Jannik vuole chiudere in bellezza, sperando che Darren Cahill prosegua anche nel 2026 il proprio percorso insieme a lui: "Questa sarà la sfida più grande (convincere Cahill a restare, ndc).

Lui va oltre l'allenatore: è un po' come il padre, unisce tutto il team, specialmente quando le cose non vanno benissimo. Speriamo di convincerlo almeno per un altro anno", ha dichiarato Sinner. Avventura terminata nelle WTA Finals di Riad per Errani/Paolini sconfitte da Kudermetova/Mertens 6-3, 6-3.