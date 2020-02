Europa League, l'Inter pesca il Getafe. Per la Roma il Siviglia dell'ex Monchi

L'urna di Nyon è stata benevola ma non troppo con Inter e Roma che hanno sorteggiato la quarta e la quinta forza del campionato spagnolo dietro alle più quotate Real Madrid, Barcellona e Atletico Madrid. I nerazzurri sono stati sorteggiati con il Getafe che nei sedicesimi ha fatto fuori gli olandesi dell'Ajax, mentre i giallorossi se la vedranno contro il Siviglia che ha estromesso con il brivido i rumeni del Cluj.

L'Inter giocherà la sfida d'andata giovedì 12 marzo al Meazza e ancora non si sa se sarà a porte chiuse o meno, il ritorno in Spagna la settimana successiva nel caldissimo Coliseum Alfonso Perez. I giallorossi, invece, se la vedranno contro il Siviglia dell'ex Milan Suso e del grande ex Monchi: l'andata in Spagna al Ramón Sánchez Pizjuán, il ritorno all'Olimpico di Roma la settimana successiva, il 19 marzo.

Variabile impazzita

L'Inter se la vedrà contro il Getafe, quinta forza della Liga, scavalcato in classifica dal Siviglia nell'ultimo turno finito 0-3 per gli andalusi. La squadra allenata da José Bordalás Jiménez è molto solida e con qualche buona individualità. Dodici vittorie, sei pareggi e sette sconfitte per un totale di 42 punti e una sola lunghezza di distanza dal Siviglia quarto che se finisse oggi il campionato finirebbe in Champions League. Il Getafe è un avversario molto pericoloso e non va sottovalutato anche perché nel turno precedente ha eliminato l'Ajax di ten Hag. L'Inter ce la può fare ed è leggermente favorita ma dovrà vendere cara la pelle contro gli spagnoli.

La Roma contro il suo passato

La Roma di Fonseca ha estromesso a fatica il Gent ma ora avrà modo di rifiatare e di preparare al meglio la sfida contro il Siviglia, quarto in Liga e che ha vinto diverse volte questa competizione. Non è più la squadra degli ultimi anni ma rappresenta sempre un'insidia e non è da prendere troppo in considerazione che abbiano fatto molta fatica ad estromettere i rumeni del Cluj che sono usciti con due pareggi (1-1 in Romania e 0-0 in Spagna). Qui la favorita, seppur di poco, sembra essere il Siviglia ma nei 180 minuti può succedere di tutto ma il livello di gioco dovrà alzarsi per non incappare in brutte sorprese.

Ecco gli altri accoppiamenti degli ottavi di finanle di Europa League

Istanbul Baseksehir-Copenaghen

Olympiakos-Wolverhampton

Glasgow Rangers-Bayer Leverkusen

Wolfsburg-Shakhtar Donetsk

Eintracht Francoforte/Salisburgo-Basilea

Manchester United-Lask

Segui già la pagina di sport de ilGiornale.it?