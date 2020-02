Europa League, la Roma fa 1-1 in casa del Gent e vola agli ottavi di finale

La Roma di Paulo Fonseca non gioca una partita indimenticabile in Belgio contro il Gent ma l'1-1 ottenuto in terra straniera qualifiaca lo stesso i giallorossi agli ottavi di finale di Europa League, in virtù del prezioso 1-0, siglato Carles Perez, siglato settimana scorsa allo stadio Olimpico. I gol dell'incontro portano la firma di David, per i belgi, e di Justin Kluivert per la Roma che ha badato più a difendere che ad offendere con il Gent che ha avuto obiettivamente molte più chance per segnare. Domani alle ore 13 a Nyon ci sarà il sorteggio per stabilire il prossimo avversario dei giallorossi negli ottavi di finale.

Nelle altre partite delle 18:55 staccano il passaggio del turno il Lask che fa fuori l'Az Alkmaar, il Wolfsburg che ha eliminato il Malmo, il Bayer Leverkusen che ha estromesso il Porto, l'Espanyol che ha eliminato il Wolverhampton, il Basilea che ha fatto fuori l'Apoel e il Basaksehir che ha estromesso lo Sporing Lisbona. Ieri il Glasgow Ranger ha staccato il pass per gli ottavi eliminando i portoghesi del Braga. Rinviata a domani pomeriggio Salisburgo-Eintracht Francoforte.

La cronaca

La Roma parte forte e dopo 50 secondi colpisce il palo con Kolarov e all'8' Bezus calcia dalla distanza ma il suo tiro è smorzato e termina docilmente tra le braccia di Pau Lopez. Il Gent però continua a spingere sull'acceleratore e al 25' segna l'1-0 cn la rete di David che insacca sfruttando alla perfezione il buco di Mancini su cross di Bezus. Al 29' però la Roma pareggia subito con Kluivert che sfrutta alla perfezione la palla servita da Mkhytarian e segna l'1-1 preziosissimo.

Mohammadi serve ancora David che si gira rapidamente in area di rigore al 31': la palla esce fuori di un soffio alla sinistra di Pau Lopez. Dzeko sfiora il 2-1 al 36' e il primo tempo va in archivio sul risultato di 1-1. Nella ripresa Bezus si rende pericoloso al 55' mentre al 66' Odjidja ha una clamorosa palla gol al 66' che manca la porta per pochi centimetri e da buona posizione. Odjijia al 74' ci prova con un tiro da fuori che chiama alla parata Pau Lopez. Ancora il capitano del Gent ci prova tra l'82' e l'89' ma senza fortuna e in pieno recupero è Dzeko a provare a beffare Kaminski vedendolo fuori dai pali ma non riesce a segnare.

Il tabellino

Gent: Kaminski; Castro-Montes, Plastun (80' Niangbu), Ngadeu, Mohammadi; Odjidja, Owusu, Kums; Bezus (66' Chakvetadze); David, Depoitre (66' Kvilitaia).

Roma: Pau Lopez; Spinazzola (67' Santon), Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout (79' Fazio); Carles Perez (87' Villar), Mkhitaryan, Kluivert; Dzeko

Reti: 25' David (G), 29' Kluivert (R)

