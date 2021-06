Europei, Sisal lancia il concept "Azzurri da sempre"

Immagini evocative dei momenti più rappresentativi della storia della nazionale italiana di calcio maschile e femminile per il nuovo concept creativo lanciato da Sisal in occasione degli Europei di calcio. Immagini selezionate anche con il contributo della customer base di Sisal.it, una delle più numerose d’Italia, alla quale è stato chiesto di esprimere, attraverso un sondaggio, i loro ricordi più belli della nazionale. Il concept sarà omnichannel: il sito web, le app proprietarie e i punti vendita sul territorio saranno dotati della medesima veste grafica dominata dall’azzurro, per sostenere la nazionale e accompagnare l’offerta di gioco.

Il sostegno allo sport italiano, l’obiettivo primario di Sisal sin dalla sua nascita 75 anni fa, è pienamente rappresentato da “Azzurri da sempre” a testimonianza di una storia che sin dal primissimo dopoguerra pone ancora oggi Sisal al fianco dell’Italia, come spiega Stefano Basile, Experience design senior manager di Sisal “Nella realizzazione del concept Azzurri da sempre abbiamo voluto mettere al centro la passione per la Nazionale e i ricordi dei nostri clienti. Abbiamo chiesto loro quali fossero i momenti più emozionanti della storia degli Azzurri e in pochi giorni ci hanno risposto migliaia di persone. Questi ricordi sono diventati illustrazioni dallo stile vintage e contemporaneo al tempo stesso. In Sisal condividiamo l’entusiasmo dimostrato dai nostri clienti per la Nazionale, lo stesso entusiasmo con cui Sisal sostiene lo sport da 75 anni”.

Così Sisal ripercorre i momenti più significativi della storia nazionale di calcio maschile e femminile, riportando alla mente dei tifosi momenti storici, gesti eroici diventati iconici, declinandoli in sette differenti elaborazioni grafiche. Dall’indimenticabile gol di Fabio Grosso che portò l’Italia in finale ai Mondiali del 2006 in Germania, oppure il famoso “cucchiaio” di Francesco Totti durante gli Europei di 21 anni fa nella semifinale contro Olanda, ma anche la prode Sara Gama, capitana della nazionale italiana e pioniera del calcio femminile che ha partecipato nel 2019 ai Mondiali femminili in Francia.

L’aspetto retrò alle illustrazioni - si sottolinea in una nota - è stato fondamentale per avvicinarsi alla nazionale di oggi facendo leva sulle emozioni del passato. La scelta dei colori e dei motivi estetici infatti, rappresentano un forte richiamo alla nostra nazionale: l’azzurro e il tema damascato, elementi presenti sulle divise dei nostri campioni per gli Europei, accompagneranno i visual creando un legame ancor più forte con la nazionale di calcio.