Everton, l'"erba" dello sponsor è rossa...

Apriti cielo. Le battute, le battutine, il sarcasmo, sono già partiti. Ma era ovvio, quando la notizia, in un periodo in cui di calcio le primizie sono poche, era di questo genere: il prossimo sponsor dell'Everton potrebbe essere la Swissx, società che produce e distribuisce prodotti medicinali a base di cannabis. Poco importa che da pastiglie e preparati sia stato eliminato il tetraidrocannabinolo, cioé la componente che dà alla pianta virtù medicinali ma anche di tipo ben diverso: la sola prospettiva di uno sponsor del genere ha scatenato di tutto. Anche perché intanto già lo slogan della Swissx si presta: è For the higher good', che indica l'aspirazione ad un bene superiore' ma gioca molto sul fatto che high', in inglese, indica lo status di chi invece della cannabis sfrutta in pieno la componente - come dire? - euforizzante.

Tornando seri, l'azienda è stata fondata nel 2019 da Alkiviades Alki' David, 51 anni, ipermiliardario, nato a Lagos ma erede di una delle famiglie greco-cipriote più potenti: proprietaria, ad esempio, di stabilimenti della Coca Cola in 28 paesi diversi. Volendo, anche la Coca Cola aveva inizialmente (lo dice il nome) una componente ricavato dalla pianta di coca dalla quale si produce la cocaina, per cui dopo varie esperienze, compresa quella da attore, fondatore di agenzie di modelle, provocatore, si può dire che David, creando Swissx, sia tornato al business di famiglia. Ex socio anche di Mike Tyson, che per conto suo sta spingendo molto sul tema cannabis, David sostiene di essersi interessato all'Everton, una volta spostatosi nel Regno Unito, perché tutti quelli che conosceva simpatizzavano per il Liverpool e Manchester United: da bastian contrario - condizione sempre facile da indossare quando hai i miliardi - voleva affezionarsi a una squadra con colori diversi, ad esempio il blu, e l'idea della sponsorizzazione nasce anche da questo, anche se pare che intanto abbia provato a mettere il suo marchio sul Nou Camp, lo stadio del Barcellona.

Tra l'altro, il marchio della Swissx è rosso fiammante, ma quel colore è vietato sulle maglie dell'Everton perché richiama il Liverpool, e dunque pare che il club gli abbia presentato un bozzetto di divisa con il logo blu scuro bordato di bianco.