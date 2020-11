La stoccata al veleno che agita l'Inter: "Ecco cosa conta davvero..."

Arturo Vidal in estate è passato dal Barcellona all'Inter e molti tifosi della Juventus non gli hanno perdonato questo "tradimento". Il cileno, infatti, ha giocato per quattro anni alla Juventus con Antonio Conte in panchina (per tre anni) e poi con Massimiliano Allegri nell'ultima stagione mentre come compagno di squadra ha avuto l'attuale allenatore bianconero Andrea Pirlo. Non solo, perché in quegli anni alla Vecchia Signora c'era anche un certo Patrice Evra un grande terzino in campo, un uomo senza peli sulla lingua fuori dal rettangolo di gioco.

La puntura al veleno

Evra su Instagram non ha lesinato il suo humor al vetriolo, questa volta nei confronti del suo ex compagno di squadra Arturo Vidal. Nella foto postata dal francese ex United si vede Andrea Pirlo scendere in campo e domandare al compagno: "Pat, chi c'è dietro di te?", con Evra che risponde: "Boh, se non ho perso la memoria questo qui giocava con noi prima". Nell'istantanea infatti si vede anche Vidal proprio dietro al terzino francese ma con la faccia coperta da un emoticon in quanto "traditore" della causa bianconera. A corredo della foto una significativa didascalia: "Vincere non è importante ma è l’unica cosa che conta ! ma essere juventino fino alla fine è l’unica cosa che conta anche (scusa @kingarturo23oficial", il post al vetriolo del transalpino.

Social bollenti

I tifosi della Juventus hanno accolto di buon grado questo tackle di Evra nei confronti di Vidal e hanno commentato la foto postata dall'ex Marsiglia e United: "Tu sei matto !!! Bianconero vero. Se solo avess spazzato saresti sindaco di Torino", "Ti amo", "Cuore bianconero", "Grandissimo Pat", "Giustissimo zio Pat". Quest'anno senza pubblico Vidal potrà scendere in campo "tranquillamente" allo Stadium a maggio a meno che non vengano riaperti gli stadi proprio per la fase finale della stagione e allora sì che il pubblico bianconero gli riserverà una calda accoglienza.

