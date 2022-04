Ex pilota di caccia, ecco chi è il finanziere che vuole il Milan

Ex pilota di caccia, Mohammed Mahfoodh Al Ardhi (61 anni) guida Investcorp, fondo del Bahrain che gestisce un portafoglio da 37,6 miliardi di dollari (il bilancio italiano del 2022 è stato di circa 30 miliardi). Ne parliamo perché questo ricco uomo d'affari ha messo nel mirino il Milan.

Attivo in settori quali private equity, immobiliare, infrastrutture, gestione del credito e capitale strategico, il fondo fa affari con tutto il mondo, anche in Italia. Tra il 1987 e il 1989, salvò l'azienda di moda Gucci, sborsando 135 milioni di dollari per il 50%. Nel 1993 si prese l'altro 50% investendo altri 175 milioni. Fu un grosso affare perché, dopo aver risanato i conti del marchio di moda, lo fece quotare sul mercato di Wall Street. Operazione che fruttò un guadagno di oltre due miliardi di dollari. Investcorp ha avuto a che fare anche con il gruppo Riva (motoscafi) e Dainese.

La notizia dell'interessamento al Milan è stata data dal quotidiano sportivo francese L’Equipe, ripresa subito dopo dalle agenzie di stampa di mezzo mondoe. Il club sarebbe stato valutato intorno a 1,1 miliardi di euro. Visto l'investimento iniziale (circa 700 milioni di euro) il fondo statunitense Elliott, che fa capo a Paul Singer, guadagnerebbe circa 400 milioni.

"Congratulazioni al Milan di nuovo in testa al campionato. Buona Pasqua al club a tutti i tifosi e a coloro che osservano questa occasione #sempremilan", ha twittato Mohammed Mahfoodh Al Ardhi dopo la vittoria della squadra di Pioli contro il Genoa. Un segnale mandato a tutto l'ambiente rossonero, in particolar modo ai tifosi.

La carriera militare e gli studi negli Usa

Nato nel 1961a Sur, in Oman, da piccolo ha avuto modo di girare parecchio nel suo Paese, seguendo il padre che, per il sultano, guidava gli affari regionali. Compiuti 17 anni si arruola nella Royal Air Force e inizia gli studi universitari spostandosi nel Regno Unito e poi negli Usa, dove si specializza alla National Defense University di Washington e poi ad Harvard, per un master in amministrazione pubblica. Ben avviato alla carriera militare arriva a guidare l'aeronautica del suo Paese, ruolo che ricopre per dieci anni.

La sua nuova vita inizia dopo il congedo dalle forze armate. Mohammed Mahfoodh Al Ardhi diventa uomo d'affari e arriva a guidare alcune società importanti investendo nello sviluppo immobiliare, nel petrolio, nel gas e nella tecnologia dell'informazione, senza dimenticare il turismo. Nel consiglio di amministrazione di Investcorp dal 2008, nel 2015 ne diventa presidente. Guida anche Al Ardhi Energy Services e Rimal Investment Projects, aziende attive nell'estrazione petrolifera e del gas. Nel 2017 è stato anche a capo della Bank of Oman. Oltre agli affari e alla finanza ha trovato anche il modo di divertirsi scrivendo libri. Ne ha firmati tre: Arabs Down Under, Pearls from Arabia e Arabs Unseen.