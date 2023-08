F1, la Ferrari sprofonda, paura Ricciardo McLaren davanti

A casa di Max non c'è spazio per la Ferrari. Il venerdì olandese delle rosse di Maranello assomiglia a un campo di tulipani devastato da una grandinata. Lo raccontano i tempi di Charles (11° a 0585) e di Carlos (16° a 0763), ma soprattutto una macchina inguidabile anche per Marc Genè che di solito veste i panni dell'avvocato difensore. Dopo le prove del mattino ci hanno raccontato che stavano lavorando pensando a Monza. Magari fosse vero. Il problema è che anche nel pomeriggio le Ferrari sono rimaste lontanissime, non solo da Max, ma anche da Norris (suo il miglior tempo di giornata), dalla Mercedes e da una Williams improvvisamente competitiva. Scopriremo in qualifica la vera faccia olandese della Ferrari.

Intanto ai microfoni di Sky è comparso Enrico Cardile. Il direttore tecnico di Maranello ha parlato della vettura del 2024: «L'abbiamo disegnata diversamente, con un nuovo telaio e un retrotreno diverso. Il tutto per permettere agli aerodinamici di estrarre la prestazione che ci manca quest'anno. Sentiamo la responsabilità di mettere in pista una macchina vincente. Ci siamo accorti subito che il progetto di quest'anno, un'evoluzione di quello dello scorso anno, aveva dei limiti e non ci avrebbe permesso di arrivare a livello dei migliori». Cardile è uno dei padri della SF-23 in caso qualcuno se lo chiedesse. La sua tesi è differente da quella di Vasseur che spesso ripete come ci sia ancora da capire la SF-23, soprattutto da capire perché abbia delle buone prestazioni in qualifica e poi perda terreno in gara. Il mistero resterà. Inquietante come la Ferrari vista in pista a Zandvoort con Sainz che ha chiuso la sessione fuori pista in balia di un'auto ingovernabile appena si provava a spingere. Un venerdì nero. Non nerissimo come quello del povero Ricciardo finito all'ospedale con il metacarpo sinistro rotto dopo una brutta botta e per lui niente Gp. Tv: pole dir. Sky alle 15 (diff. TV8 alle 21). Domani Gp alle 15 (diff. ore 18)