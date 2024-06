"Fantastico". Gli Azzurri cantano il pop di Zarrella

Ascolta ora 00:00 00:00

di Paolo Giordano

Canta che ti passa. La tensione, s'intende. In attesa della partita decisiva gli azzurri canticchiano Fantastico, un brano che qui da noi non lo conosce (quasi) nessuno ma è fatto apposta per stemperare le ansie ed è pure cantato in italiano da un italiano, Giovanni Zarrella. E chi è, si dirà, magari è un giovanissimo tipo (l'allora sconosciuta) Madame che finì in un storia Instagram di Cristiano Ronaldo e da allora boom! Ennò. Giovanni Zarrella in questo momento è considerato «l'italiano più famoso di Germania», è nato nel 1978 a Hechingen da genitori italiani (ma ha vissuto per un anno a Roma con la famiglia giocando pure nelle giovanili della Roma) e nel suo Die Giovanni Zarrella Show sulla Zdf ha ospitato e duettato con superstar come Michael Bublè o James Blunt ma pure Marco Mengoni e Al Bano.

Insomma, uno showman ballerino e cantante che ha già accatastato un po' di dischi di platino e che con Fantastico ne prenderà altri. Tanto per capirci, nel «reel» della Nazionale Italiana su Instagram con Donnarumma che firma autografi si sente questo brano, una sorta di italodisco riveduta e attualizzata che non ha grandi pretese artistiche ma si appiccica alle orecchie e ci rimane. Lui lo descrive così: «È nostalgico come un flirt estivo nell'Italia anni '80 ma allo stesso tempo ultramoderno». Risultato: il «reel» con Fantastico ha quasi un milione di visualizzazioni (tanto per capirci, quello degli Azzurri che visitano lo stadio di Berlino ne ha 189mila) e pure Gigi Buffon si è fermato a parlare con Zarrella dopo un allenamento, baci abbracci foto e cose così.

Insomma, è la canzone disimpegnata che va bene prima di un impegno in cui ti giochi tutto, che ti carica, che con quel «fa-fa-fantastico, io vado al massimo» (ma non nel senso di Vasco) magari porta pure un po' di fortuna.