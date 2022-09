"Conosco i limiti del mio fisico". E a 41 anni Federer lascia il tennis

Roger Federer ha annunciato il suo ritiro dal tennis. Il campione svizzero, 41 anni compiuti lo scorso agosto, lo ha fatto con una lunga lettera pubblicata e letta attraverso i suoi canali social. Roger, venti volte campione Slam e icona del tennis degli ultimi due decenni, disputerà l'ultimo torneo ufficiale dal 23 al 25 settembre prossimo quando difenderà i colori dell'Europa nella Laver Cup, che si disputerà a Londra.

"Come molti di voi sanno, gli ultimi tre anni si sono presentati come delle sfide sotto forma di infortuni e operazioni - scrive Federer - Ho lavorato duro per tornare in forma e competitivo. Ma conosco anche le capacità e i limiti del mio corpo e l'ultimo messaggio è stato chiaro. Ho 41 anni, ho giocato oltre 1500 incontri in 24 anni. Il tennis mi ha trattato con più generosità di quanto avessi mai sognato, e devo ora riconoscere che è il momento di mettere fine alla mia carriera. Questa è una decisione agrodolce, perchè mi mancherà tutto quello che il circuito mi ha dato. Ma allo stesso tempo c'è tanto da festeggiare. Mi considero una delle persone più fortunate sulla Terra. Mi è stato dato un talento speciale per giocare a tennis e l'ho fatto a un livello che non avrei immaginato e molto più a lungo di quanto avrei mai pensato fosse possibile. Per questo voglio condividere con voi questa notizia: la Laver Cup sarà il mio ultimo torneo" . Il finale non poteva che essere per il tennis: "Ti amo e non ti lascerò mai".

Senza alcun dubbio uno dei tennisti più forti di sempre insieme a Nadal e Djokovic, per classe e gestualità tecniche secondo la maggior parte degli osservatori anche superiore ai due rivali storici. In carriera, ha vinto 103 titoli Atp ed è stato numero uno del mondo (classifica Atp) per 237 settimane consecutive, un record, per un totale di 310 settimane. Ha conquistato 20 titoli dello Slam, otto volte re di Wimbledon, cinque volte trionfatore all’Us Open, una volta a Parigi e sei in Australia.

Fermo dall'eliminazione ai quarti di Wimbledon 2021, che il ritiro fosse sempre più vicino lo si era capito con l'uscita dalla classifica mondiale, insieme al persistere dei problemi al ginocchio. Appuntamento dunque alla Laver Cup, l'ultima occasione per ammirare dal vivo il suo tennis eterno ed immortale.

