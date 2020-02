Federer, operato al ginocchio destro: salterà anche il Roland Garros

Brutte notizie per Roger Federer, il campione svizzero ha annunciato di essersi sottoposto ad un intervento al ginocchio: salterà a questo punto tutti i prossimi tornei compreso il Roland Garros e tornerà in campo per l'inizio della stagione sull'erba.

Roger Federer è costretto a fermarsi. Il tennista di Basilea ha comunicato sui suoi account social di essersi sottoposto ieri in Svizzera a un’operazione di artroscopia al ginocchio destro, la stessa subita quattro anni fa ma a quello sinistro: "Il mio ginocchio destro mi ha dato fastidio per diverso tempo. Ho sperato il dolore potesse andare via, ma dopo esami e discussioni con il mio team ho deciso di sottopormi a un’operazione di artrosopia ieri in Svizzera. Dopo l’intervento, i dottori hanno confermato che fosse la cosa giusta da fare e sono molto fiduciosi su un pieno recupero. Di conseguenza, purtroppo sarò costretto a saltare Dubai, Indian Wells, Bogotà (l'esibizione con Zverev rinviata per problemi di ordine pubblico, ndr), Miami e il Roland Garros. Vi ringrazio per il supporto. Non vedo l’ora di tornare a giocare, ci vediamo sull’erba!''.

Attualmente al numero 3 del ranking Atp, Federer perderà giocoforza i punti della vittoria di Dubai del 2019, quelli conquistati nella scorsa stagione tra Indian Wells (finale persa contro Thiem) e Miami (vittoria) oltre quelli maturati dalla semifinale al Roland Garros. In tutto 3.180 punti che scaleranno in classifica. Dovrebbe tornare ad Halle, torneo di preparazione in vista di Wimbledon mantenendo un posto in Top 10, ma sull’erba avrà subito da difendere i punti conquistati nella finale sui campi londinesi, per evitare di uscire dalle prime dieci posizioni della classifica mondiale. Un traguardo senza dubbio alla sua portata ma bisognerà capire in quali condizioni riuscirà a presentarsi sulla sua superficie preferita dopo uno stop forzato di quattro mesi.

Un dejavù che non rievoca di sicuro bei ricordi per tutti gli appassionati e per Federer, alle prese con un'operazione simile a febbraio 2016. Proprio come allora lo svizzero annunciò di aver fatto ricorso all’artroscopia per risolvere il problema al menisco del ginocchio sinistro. In quel caso optò per una convalescenza piuttosto breve per tornare in campo già a Montecarlo, proseguendo fino alla semifinale di Wimbledon persa contro Raonic, prima di annunciare la conclusione anticipata della stagione.

Anche il 2016 era anno olimpico e fu il ritorno in campo probabilmente troppo affrettato a costringerlo a saltare i giochi di Rio de Janeiro. Può spiegarsi così la cautela del campione svizzero, questa volta pronto a rincorrere ad ogni costo l'oro olimpico a Tokyo 2020, l'ultima chance della sua leggendaria carriera.

Segui già la nuova pagina Sport de IlGiornale.it?