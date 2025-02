Fenomeno Fabregas: il Como dei giovani è già grande

Ascolta ora 00:00 00:00

L'allievo supera il maestro, è proprio il caso di dirlo. Cesc Fabregas batte Antonio Conte. Il giovane allenatore spagnolo non smette di stupire alla guida del Como, grande rivelazione del girone di ritorno. Il giovane tecnico 37enne ha voluto sottolineare la bravura del suo ex tecnico: «Il Napoli è una squadra fortissima con un allenatore incredibile, che ha cambiato tantissimi moduli durante la gara. Giocare contro Conte ti fa alzare il livello e vale come un anno d'esperienza. Ho imparato tantissimo da lui al Chelsea». Insegnamenti messi in pratica per dare scacco matto ai partenopei. Decisiva, infatti, l'intuizione di Fabregas a metà ripresa nel togliere un centrocampista (Caqueret) per inserire una punta (Cutrone).

E il bello deve ancora venire. Il primo anno è servito per assestarsi nella massima serie, ma in estate i fratelli Hartono sono pronti a investire altri 100 milioni per rinforzare la squadra e puntare all'Europa. Le operazioni Nico Paz e Assane Diao rappresentano, infatti, un volano per attirare nuovi talenti. Senza dimenticare che la proprietà più ricca del calcio italiano può avere la forza di portare sul Lago pure dei top player. A gennaio, infatti, il Como aveva provato a regalare a Fabregas Theo Hernandez. Calcio offensivo e mentalità vincente che Cesc sta inculcando nei suoi ragazzi, che lo seguono come un oracolo. Lo spagnolo da ex giocatore tende anche a empatizzare coi suoi calciatori, regalando loro premi allettanti per spingerli ad andare oltre le proprie possibilità. Iconico il viaggio a Ibiza pagato da Fabregas a tutta la squadra lo scorso giugno per festeggiare la promozione in Serie A; mentre il successo sul Napoli è valso due giorni liberi alla truppa lariana. Il boom di Fabregas non sta passando inosservato. Lo Stoccarda lo vorrebbe, ma Cesc appare intenzionato a restare alla guida del Como.

Tra le big nostrane lo tiene d'occhio per il futuro l'Inter. Se Simone Inzaghi decidesse di accettare la Premier League, la sensazione è che Beppe Marotta e Piero Ausilio farebbero rotta sul Sinigaglia per il possibile sostituto.