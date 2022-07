Ferrari, Binotto alza la voce: "Crediamo nella vittoria dei mondiali"

La Ferrari vuole tutto quest'anno dopo anni di vacche magre: campionato costruttori e soprattutto il titolo piloti. Charles Leclerc crede fortemente al titolo nonostante i 38 punti di distanza dal numero uno del mondo Max Verstappen. Il Cavallino con alcune scelte sbagliate negli ultimi gran premi e con una scarsa affidabilità ha perso diversi punti per strada ma tempo per recuperare ce n'è visto che siamo solo a metà stagione.

Il gp di Austria è stato vinto da Charles Leclerc e se non fosse andata in fiamme, molto probabilmente, la monoposto di Carlos Sainz sarebbe finita al secondo posto davanti a Max Verstappen, ma così non è stato per un problema di affidabilità. Nonostante questo, però, il team principal della Ferrari Mattia Binotto crede al titolo oggi più che mai anche se ammette: "Non ci aspettavamo di essere così forti". Il manager della Rossa è poi tornato a parlare del gp in Austria e dei mondiali: "Dispiace perché era una potenziale doppietta in Austria. Gli sviluppi funzionano e crediamo nel Mondiale. Anzi, nei Mondiali".

Problemi di motore?