Ferrari, sprint o maratone ma non è fatta per i Gp. E il podio di Leclerc certifica la crisi Hamilton

La Ferrari quest'anno o vince le maratone o vince le gare sprint. Non è fatta per i gran premi tradizionali da 300 chilometri o giù di lì. Almeno in Arabia Saudita è tornata sul podio, il primo dell'anno. Merito del pilota più che della macchina. Merito di Charles Leclerc che ha vissuto un weekend alla Verstappen, solo che la Sf-25 è peggio della Red Bull e quindi ha dovuto accontentarsi.

Meno male che a santificare la Pasqua ci ha pensato lo squadrone di Antonello Coletta con la hypercar. Pole e vittoria nella 6 ore di Imola con fuga nel Mondiale Wec. Merito della 499P guidata da Giovinazzi, Pier Guidi e Molina, gli eroi della Le Mans 2023, quella del centenario. Due gare e due vittorie Ferrari in questa stagione del Wec che la Ferrari vuole portarsi a casa, anche perché vincere una terza Le Mans di fila non sarà semplice. E comunque dopo 6 ore e 212 giri le prime sei erano divise da 25.

In Formula 1 il 5° classificato (Russell) è arrivato a 27 da Piastri, nuovo leader del campionato. Come dire che le gare sono più combattute nell'endurance. Ma chissà magari in un gran premio lungo sei ore, forse vincerebbe anche Leclerc visto che la Sf-25 è molto meglio sulla distanza che su giro secco. Quando Charles, ritardando molto il suo cambio gomme, si è trovato a viaggiare in testa in aria pulita ha cominciato ad abbassare i suoi tempi con un ottimo ritmo. Per un po' è stato il più veloce in pista tanto che dopo il cambio gomme ha superato Russell e non è mai entrato nel mirino di Norris.

Una goccia d'acqua nel deserto, avrebbe detto il presidente di un tempo. Adesso non resta che capire come poter spingere anche in qualifica per scattare un po' più avanti sullo schieramento e trasformare quelle gocce d'acqua in un'oasi, prima di morire di sete (il distacco dalla McLaren è già di 110 punti dopo 5 gare e in mezzo ci sono Red Bull e Mercedes). Ci sarebbe anche da recuperare Hamilton perché non è possibile che un sette volte campione del mondo becchi 30 secondi dal compagno di squadra.

Dopo cinque gare la situazione non è esattamente quella sognata alla vigilia. Il podio di Leclerc ha lasciato intravedere la luce, ma il viaggio è ancora lungo. In un anno la Ferrari ha perso 73 punti.

Solo la Red Bull (-106) ha fatto peggio, la McLaren ne ha guadagnati 92 e la Mercedes 59. Secondo voi chi ha fatto peggio quest'inverno? Speriamo che un giorno anche Leclerc possa parlare come Giovinazzi che a Imola ha detto: «Ferrari perfetta, le gare si vincono così».