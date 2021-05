Fiato sospeso in Formula Uno: l'ex Ferrari Reutemann ricoverato in gravi condizioni

Il mondo della Formula Uno è con il fiato sospeso per le condizioni di salute di Carlos Reutemann. Il 79enne argentino, ex pilota Ferrari, è stato trasferito d'urgenza con un elicottero sanitario dalla sua città natale di Santa Fe fino a Rosario per un improvviso aggravamento delle sue condizioni cliniche legate ad una brutta emorragia interna.

Secondo quanto riportato dal quotidiano Clarin, Reutemann si era presentato nella giornata di mercoledì 5 maggio presso una clinica per semplici controlli medici ma il giorno successivo le sue condizioni di salute sono precipitate tanto da costringere il personale sanitario ad un ricovero in un'unità di rianimazione.

Il trasferimento in un centro specializzato di Rosario è stato poi reso necessario a fronte di una nuova emorragia interna all'apparato digerente e ad uno scompenso emodinamico con pressione bassa. Reutemann è stato trasferito d'urgenza al Sanatorio Parque de Rosario per un peggioramento dei parametri biochimici con il personale sanitario che in quella struttura lo assisterà con specifici studi diagnostici.

La carriera

Reutemann inizia a correre nel 1972 all'età di 30 anni a bordo della monoposto inglese della Brabham. In quattro anni, fino al 1976, vince quattro gare, ottiene 8 podi e si piazza al terzo posto nella classifica mondiale piloti nel 1975. Nel 1976 passa in Ferrari e in due stagioni mette in fila risultati importanti senza però riuscirci a laurearsi campione del mondo. Cinque vittorie, due secondi posti e sei terzi posto sono il suo bilancio con il Cavallino rampante.

Dopo l'esperienza in Ferrari passa per un anno, non proprio positivo, in Lotus prima di chiudere la carriera con la Williams con cui nel 1981, un anno prima del definitivo ritiro, giunge al secondo posto della classifica generale dei piloti che resta il suo miglior piazzamento in assoluto. Quell'anno a trionfare fu un certo Nelson Piquet, pilota brasiliano capace di vincere tre titoli iridati di F1. In quella stagione mozzafiato si arrivò all'ultimo gran premio di Las Vegas con l'argentino in vantaggio per un punto sul rivale. In quel maledetto gp, però, Reutemann non andò a punti con Piquet che con un quinto posto si prese il titolo mondiale.

La delusione per essere arrivato secondo, però, fu troppo forte e l'anno successivo si ritirò dalla Formula Uno dopo soli due gran premi.In quell'anno, però, la Williams guidata da Reutemann, anche grazie alle sue prestazioni, vinse la classifica costruttori. Dopo aver appeso, simbolicamente, il volante al chiodo l'argentino si è cimentato con la politica diventando per due volte governatore di Santa Fe e dal 2003 senatore della repubblica.

