Fidanza d'oro lancia il quartetto di super Ganna

Il velodromo di Roubaix è ancora a tinte azzurre. Non è quello all'aperto e in cemento di Petrieux, dove Sonny Colbrelli ha fatto sua la regina delle classiche, ma è quella coperta e in legno dedicata alla gloria Jean Stablinski che premia la nostra Martina Fidanza.

Il primo titolo iridato dei mondiali su pista a Roubaix è di colore azzurro. L'Italia trionfa nello Scratch femminile grazie ad una gara superba e spettacolare della bergamasca figlia d'arte (la mamma Nadia Baldi ex atleta, papà Giovanni, ex professionista) che dopo 40 giri di pista, 10 chilometri, trionfa per distacco.

Martina è volata via a cinque giri dalla conclusione arrivando quasi a doppiare le avversarie vincendo alla grande la medaglia d'oro. Una prestazione di altissimo livello per l'azzurra della Isolmant Premac Vittoria che in lacrime regala all'Italia una splendida maglia iridata. Argento all'olandese Maike Van Der Duin, bronzo alla statunitense Jennifer Valente. Per l'Italia è il secondo titolo nello Scratch donne élite, introdotto ai mondiali nel 2002, dopo Rachele Barbieri a Hong Kong nel 2017.

«Sono incredula, non mi sto rendendo ancora conto di quello che sono stata capace dice tra le lacrime la 21enne bergamasca . Un finale totalmente inaspettato, non pensavo davvero di arrivare da sola: è stata una grandissima gara, una bellissima emozione, mi sembra di vivere un sogno. Se me l'avessero detto ieri, non ci avrei creduto... A cinque giri dalla fine mi sono accorta che dietro tentennavano e mi sono detta "vai a tutta fino alla fine". E così ho fatto... ».

Oggi, intanto, il quartetto campione olimpico a Tokyo, lotterà per l'oro con la Francia che ha sbriciolato una rinnovatissima Danimarca. Ganna, Bertazzo (che ha sostituito Lamon), Consonni e Milan hanno battuto con un filo di gas la Gran Bretagna, con il tempo di 3'46760. Insomma, i ragazzi di Marco Villa sulle loro bici dorate hanno corso gestendo la situazione, pensando già a domani, che è poi oggi: il giorno ideale per abbinare all'oro di Tokyo, una maglia di campione del mondo che ci manca dal 1997, a Perth, Australia.