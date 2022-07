La Fifa vara il fuorigioco semiautomatico. Ma il problema è il... semi

Che ci siamo persi: un mondiale senza l'Italia ma con il fuorigioco semiautomatico. Tre anni di studi, il laboratorio Fifa non smette mai di stupire, basta con le polemiche, fine dei dubbi, aboliti i sospetti, cancellate le discussioni, entrano in campo dodici telecamere serviranno a tracciare la traiettoria del pallone e ci saranno ventinove punti di raccolta dei dati relativa ad ogni calciatore, si dice 50 volte al secondo, i dati includono tutti gli arti, inferiori, superiori rilevanti per effettuare la famosa chiamata dell'off side. Ma non basta: il pallone medesimo, porta il nome di quelle parti Al Rihla, avrà un sensore proprio nel centro della sfera, tale dispositivo trasmette i dati alla centrale operativa 500 volte al secondo così individuando il millesimo di tempo esatto in cui il pallone viene calciato dal piede. Poi subentra l'intelligenza artificiale e così gli addetti al Var hanno il quadro completo, confermano la scelta con un tempo di reazione molto più rapido di quello finora in circolazione. Ma non basta nemmeno questo: scatta l'animazione in 3D che disegna l'identikit del calciatore, braccia e gambe nel momento in cui la palla parte dal piede del compagno che ha provveduto al passaggio. E per completare il capolavoro tutto verrà proiettato sul maxischermo dello stadio in modo che il pubblico dello stadio, così come quello davanti ai televisori, potrà rendersi conto dell'accaduto.

Va da sé che le opinioni dei dirigenti Fifa, Infantino e Collina, siano entusiaste perché questo rappresenta, per loro, un passo in avanti per la giustizia e la regolarità delle partite, in quanto risultato di gara ma Collina ha voluto prontamente cancellare la didascalia Arbitro-Robot perché sarà comunque l'arbitro a prendere l'ultima decisione.

Il semi automatico è un termine comunque ambiguo perché tale resta il fuorigioco come è scritto dall'Ifab, in opposizione allo spirito originario della regola (1863) che prevedeva appunto l'off side, allora di tre uomini e non di due, totalmente fuori dalla zona e non half-off side, una mano, un piede, una gamba, la testa come nel corso degli anni gli arbitri hanno voluto trasformare, a loro uso ed interesse, la regola 11.

Ma questo è argomento vecchio dinanzi al quale l'unica soluzione è la resa tanto è il potere, non soltanto politico, che gli arbitri hanno assunto come le immagini, i dialoghi, i salari possono confermare. Siamo vicini alla perfezione, alla giustizia giusta anche se l'infallibilità del giudice è un'idea come un'altra e nel football un buon motivo di propaganda elettorale.

Come diceva Montanelli l'infallibilità è un'esclusiva di Dio e degli imbecilli. Ora non vorrei che qualcuno si sentisse offeso.