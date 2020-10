La Juve perde con il Barcellona Il figlio di Pirlo reagisce: "Basta"

La Juventus di Andrea Pirlo ha perso malamente, in casa, contro il Barcellona di Ronald Koeman che a tratti è stato dominante sul terreno di gioco dello Stadium. I bianconeri hanno arrancato per gran parte della contesa ma hanno anche trovato per ben tre volte la via delle rete ma in tutte e tre le circostanze arbitro, guardalinee e Var hanno strozzato l'urlo in gola allo spagnolo e alla Vecchia Signora per tre fuorigioco millimetrici.

La rabbia dei Pirlo

Non è la prima volta che alla Juventus, in questa stagione, e sempre ad Alvaro Morata vengono annullati dei gol per fuorigioco millimetrico. Due volte in campionato che si vanno ad unire ai tre di ieri sera in Champions League sono un guinnes dei primati in negativo per l'ex attaccante di Chelsea e Atletico Madrid che avrebbe potuto essere il salvatore della patria, vista l'assenza di CR7, ma che dovrà invece rimandare i sogni di gloria.

I tre gol annullati allo spagnolo hanno fatto storcere il naso al tecnico della Juventus mentre un altro Pirlo, il figlio Nicolò, sul divano di casa ha sfogato tutta la sua rabbia e frustrazione sui social network con una story su Instagram che lascia poco spazio ad interpretazione: "Andiamo tutti a casa, ma basta, ma basta!!!", si legge nella sua storia visibilmente piccato per le decisioni prese dal Var nei confronti di Morata. Il regolamento, però, parla chiaro e i tre gol cancellati alla Juventus sono state tre chiamate impeccabili, le prime due da parte del guardalinee, la terza sfuggita all'assistente del direttore di gara poi segnalato dal Var.

Girone al sicuro

Nonostante la sconfitta subita contro il Barcellona la qualificazione agli ottavi di finale non è affatto in pericolo dato che nei prossimi due impegni la Juventus giocherà contro i modesti ungheresi del Ferencvaros e poi contro la Dinamo Kiev in casa nel penultimo turno, prima di riaffrontare poi i blaugrana. Il primo posto potrebbe non essere garantito dopo lo scivolone interno di ieri ma l'importante per la Vecchia Signora sarà staccare il pass per gli ottavi, obiettivo minimo dalle parti di Corso Galileo Ferraris. Il ritorno di CR7 in quest'ottica sarà una vera e propria manna dal cielo per aiutare la squadra di Pirlo ad uscire fuori da un momento di difficoltà che permane ormai da qualche partita.

