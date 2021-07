Alla finale di Wembley ci sarà anche Mattarella

Il Quirinale fa sapere che in tribuna d'onore allo stadio di Wembley, per la finale di domenica prossima tra Inghilterra e Italia, a rappresentare il nostro Paese ci sarà il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Come prevede il protocollo l'Uefa invita le istituzioni nazionali: nel nostro caso Quirinale e Palazzo Chigi. Il Presidente non farà mancare il suo sostegno agli azzurri.

La memoria di molti italiani torna a quella calda serata dell'11 luglio 1982, quando al Santiago Bernabeu di Madrid uno scatenato Sandro Pertini saltò in piedi, più di una volta, con le mani al cielo, per festeggiare il trionfo dell'Italia di Bearzot contro la Germania. Vicino a lui un divertito Juan Carlos, re di Spagna, e un impassibile Helmut Schmidt, cancelliere della Repubblica federale tedesca.

Ai Mondiali del 1994 il Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro non era presente al Rose Bowl di Pasadena. Andò decisamente meglio a Giorgio Napolitano nel 2006, che dalla tribuna dell'Olympiastadion di Berlino festeggiò la bellissima vittoria degli uomini allenati da Marcello Lippi. Napolitano non fece il bis saltando la finale degli Europei del 2012, allo Stadio Olimpico di Kiev, in Ucraina, quando la Spagna letteralmente asfaltò l'Italia vincendo 4-0: a rappresentare l'Italia, nella tribuna delle autorità, c'era il presidente del Consiglio Mario Monti.

Nel 2000 il Capo dello Stato Carlo Azeglio Ciampi snobbò la finale degli Europei che si disputò allo Stadion Feijenoord di Rotterdam. La famosa finale (prima e unica) che ci concluse con il golden goal (il primo che segna ai supplementari chiude la partita). Trezeguet chiuse il match al 13' del primo tempo supplementare, regalando la coppa alla Francia.