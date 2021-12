Finisce il sogno per l'Atalanta: nerazzurri fuori dalla Champions League

L'Atalanta di Gian Piero Gasperini perde per 3-2 in casa contro il Villarreal e saluta così la Champions League. I nerazzurri, sotto per 3-0 nel punteggio in virtù delle reti di Danjuma, autore di una doppietta tra primo e secondo tempo, e Capoue, hanno poi tentato la disperata rimonta con le reti di Malinovskyi e Zapata ma questo non è servito a strappare il pass per gli ottavi di finale. Con questa sconfitta la Dea chiude al terzo posto nel girone e si giocherà dunque gli spareggi per accedere in Europa League. La sfida del Gewiss Stadium è stata condizionata dall'errore in avvio di partita di Demiral che ha spianato la strada al Sottomarino giallo con i nerazzurri costretti subito ad inseguire e a fare un altro tipo di partita.

Gli altri due gol degli spagnoli, infatti, sono stata una conseguenza del gioco molto offensivo della squadra di Gasperini che per tentare la rimonta si è esposta al mortifero contropiede degli spagnoli (vincitori dell'ultima edizione dell'Europa League). La sconfitta, però, non estromette dall'Europa la Dea che potrà giocarsi le sue chance per accedere in Europa League dove ci sono club molto blasonati come Borussia Dortmund, Porto e soprattutto Barcellona. La sfida si sarebbe dovuta disputare ieri sera ma le avverse condizioni metereologiche ha convinto l'arbitro inglese Anthony Taylor a rinviarla ad oggi dove è forse svanita la magia europea della Dea che avrebbe invece voluto giocare lo stesso, sotto la neve, la sfida contro il Sottomarino giallo. Ora i nerazzurri si concentreranno nuovamente sul campionato dove hanno solo quattro punti di ritardo dalla vetta della classifica: la vittoria del campionato sarebbe qualcosa di storico per il club di Percassi che ormai non è più una scommessa ma una certezza e una big del calcio italiano.

Il tabellino

Atalanta: Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Maehle; Pessina; Ilicic, Zapata.

Villarreal: Rulli; Foyth, Albiol, Pau Torres, Estupinan; Gomez, Capoue, Parejo, Moreno; Gerard Moreno, Danjuma

Reti: 3' 51' Danjuma (V), 42' Capoue (V), 71' Malinovskyi (A), 80' Zapata (A)