Fine sosta, c'è Milan-Juve ma è già Italia-Germania

Ascolta ora 00:00 00:00

Nemmeno il tempo di dire basta con le soste del campionato riempite dalla nazionale ed ecco arrivare la notizia che a marzo, in 3 giorni, tra andata e ritorno, l'Italia giocherà contro la Germania per i quarti di finale della Nations League e allora via con i ricordi di Berlino 2006 o Madrid 1982, roba antica che nulla ha a che fare, per gli azzurri attuali e per la nuova mannschaft di Nagelsmann, da qui a primavera molte cose potranno accadere. Ad esempio Milan-Juventus e Napoli-Roma tra oggi e domani, partite di cronaca in verità dopo aver fatto storia, la designazione dell'improbabile Chiffi reduce da polemiche serie e che finora ha diretto una partita di conference (Olimpia Lubiana-Lask) ribadisce il contesto, la classifica ristretta concede spazio e speranza a tutti, di certo il Milan deve e non può non approfittare dei reduci e sopravvissuti juventini, il distacco attuale è sensibile, c'è una partita da recuperare con il Bologna ma meglio non vivere morbidamente, lo sa Fonseca secondo il quale la difesa della Juventus è superiore a quella del Real, almeno nel numero di gol incassati, però mi sembra l'alibi di chi si voglia portare avanti con il lavoro, la Juventus è forte dunque batterla sarà per il Milan un'impresa. Thiago Motta non si lamenta delle defezioni, altri suoi sodali criticherebbero campagna acquisti, staff medico, maltempo e orario di inizio, Motta sceglie la normalità anche se resta fallimentare la comunicazione sullo stato di salute degli infortunati e sui tempi di recupero degli stessi (Nico Gonzales è fermo dal 2 ottobre, Douglas Luiz da quando è venuto via dalla Premier).

Il Napoli ha idem prospettive, è primo ma finora non ha convinto, la Roma del post-post chiunque, ha in Ranieri l'uomo della saggezza, al Maradona, alla vigilia delle celebrazioni del quarto anno dalla scomparsa di Diego, si prevede una sfida speziata, la Roma non ha alternative, pensando ai prossimi impegni con Tottenham e Atalanta.