Finisce il regno Verstappen. Norris lo detronizza in casa

Il regno di Max è finito proprio a casa sua. In Formula 1 è cominciato il periodo papaya. Un'altra tonalità dell'arancione, che però in Olanda fa tutta la differenza del mondo. Il golpe adesso è completo. A Lando Norris è mancato solo lo scatto alla partenza, quando come al solito si è fatto superare da Verstappen, per il resto ha dipinto un capolavoro straordinario andando in testa al 18° giro e poi filando via indisturbato e chiudendo con oltre 22 di vantaggio. Non una semplice vittoria. Una dimostrazione di forza impressionante, figlia del pacchetto di evoluzioni portato, e poi dell'interpretazione della gara di Lando che ha fatto una grande differenza anche sul suo compagno di squadra, arrivato ai piedi dal podio. La prestazione di Piastri è stata l'altra faccia della luna McLaren perchè con una macchina che rifila oltre 20 alla concorrenza, Oscar avrebbe dovuto arrivare sul podio recuperando su Leclerc che aveva gomme decisamente più vecchie.

Nel Mondiale Piloti Max è ancora al sicuro con 70 punti di vantaggio, ma dopo 5 gare senza vittorie, come non gli capitava dal 2020, non può più stare troppo tranquillo. Se la McLaren continuerà a viaggiare con questi ritmi, con Norris che si è preso anche il punto del giro veloce all'ultimo passaggio, quando aveva ormai 44 giri sulle gomme, le ultime nove gare in calendario (con tre sprint) possono davvero regalarci quel finale che mai ci saremmo aspettati a inizio anno. Ma è apertissimo il Mondiale Costruttori dove il vantaggio Red Bull a Miami era di 115 punti e ora è solo di 30 punti. Suona l'inno inglese, ma per la mamma di Lando potrebbe suonare anche quello olandese, piccola consolazione per i 100 mila tifosi vestiti d'arancione arrivati a Zandvoort.

Se il dominio McLaren era ipotizzabile, anche se non in queste proporzioni, la sorpresa della domenica è stata la Ferrari con Leclerc sul podio e Sainz che ha chiuso al quinto posto risalendo di 5 posizioni sullo schieramento. «Sono molto sorpreso e davvero contento, abbiamo trovato finalmente un buon passo», ha detto Charles che dopo le qualifiche aveva ammesso come solo un miracolo avrebbe potuto portarlo sul podio. Charles ha fatto una gara perfetta, aiutato da una grande scelta strategica con un undercut che gli ha permesso di guadagnare su Piastri e Russell. Un bel messaggio in vista di Monza quando arriveranno finalmente quegli aggiornamenti che dovrebbero permettere alla Ferrari di fare un bel salto avanti. Una Ferrari che esce dal Gran premio d'Olanda con un mazzo di tulipani inaspettato. Ora bisognerà cercare di non farli appassire.

Ma Monza potrà cominciare a sognare fin dal venerdì quando in FP1 sulla Mercedes di Hamilton esordirà in un weekend ufficiale Andrea Kimi Antonelli che ieri ha compiuto 18 anni. Lo ha ufficialmente confermato Toto Wolff chiedendo al pubblico di aiutarlo, ma intanto non ha svelato chi schiererà l'anno prossimo accanto a Russell.