"Fino alla fine", il motto di Sanchez sui social fa irritare i tifosi dell'Inter

Alexis Sanchez ha voglia di dimenticare subito quanto accaduto ad Anfield e si candida per essere uno dei protagonisti per questo rush finale di stagione in cui l'Inter si gioca lo scudetto. Il cileno si è fatto espellere sul più bello contro il Liverpool di Jurgen Klopp compromettendo così la partita e la qualificazione dei nerazzurri che sono usciti a testa altissima dalla Champions League con non poco rammarico. L'ex Barcellona, Arsenal e Manchester United ha pubblicato un post su Instagram per caricare l'ambiente ma che ha fatto irritare qualche tifoso dell'Inter per il suo contenuto.

Il motto della Juventus

“Nella vita si vince e si perde. Ma , non devi mai rinunciare a quello che ami", questo il post di Sanchez intento a fare sollevamento pesi in vista del match contro il Torino. Peccato per la frase finale del post che richiama un motto della Juventus: "Fino alla fine con due sfere nerazzurre"

"Leva subito quella frase", "Gliel'avrà suggerito di certo Vidal", "Tutto molto bello ma il fino alla fine lasciamolo ad altri", "Fino alla fine non puoi scriverlo...". Ovviamente la piccola gaffe social di Sanchez non era voluta e certamente il cileno non conoscerà il classico motto della Juventus "Fino alla fine". Una cosa è certa: da qui a fine stagione servirà l'apporto del 33enne ex Udinese che sta vivendo la sua migliore stagione da quando veste la maglia nerazzurra con pochi infortuni, assist e gol decisivi. Il cileno ha da farsi perdonare dopo l'errore imperdonabile commesso in Champions League dove già ammonito si è fatto buttare fuori dall'arbitro spagnolo Lahoz nel momento più delicato della partita di Anfield che avrebbe forse avuto un'altra sorte in parità numerica.