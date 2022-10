"Buttalo di sotto": aggredito tifoso neroazzurro durante Fiorentina-Inter

Fiorentina-Inter è stata una partita intensa, ricca di emozioni dal primio all'ultimo minuto e intrisa di polemiche. I nerazzurri hanno avuto la meglio sui viola con un pirotecnico 4-3 frutto del gol di Nicolò Barella, della doppietta di Lautaro Martinez e del gol finale di Henrix Mkhitaryan a rendere così vane le marcature viola messe a segno da Cabral su rigore, Ikoné (con una perla) e Jovic. In mezzo tantissimi episodi e tantissime polemiche, soprattutto da parte della Fiorentina, anche se pure l'Inter ha qualcosa da recriminare.

Vergogna al Franchi

Le normali schermaglie di campo, però, sono state messe in secondo piano da quanto, di vergognoso, andato in scena in tribuna al Franchi dove un giovane tifoso nerazzurro è stato aggredito, al quarto e decisivo gol della squadra di Simone Inzaghi, insultato e picchiato da alcuni "supporter" della Fiorentina.

Nel video pubblicato sui social, e diventato subito virale, si sente qualcuno dire: "Buttalo di sotto Dimarco", chiaro riferimento alla maglia indossata dal giovane tifoso dell'Inter. Il tutto nella totale, o quasi, indifferenza della maggior parte dei tifosi con qualcuno che ha anche trovato modo e tempo di filmare quanto successo.

La sfide dei veleni

Non è la prima volta che Fiorentina-Inter ha dei risvolti polemici e anche questa volta non sono mancate le discussioni. Sullo 0-2 in favore dei nerazzurri l'arbitro Valeri viene richiamato dal Var per rivedere il contatto Dimarco-Bonaventura nell'area di rigore degli ospiti. Il fischietto romano assegna il rigore ai viola ma non espelle, sbagliando, l'esterno sinistro dell'Inter per un fallo davvero brutto nei confronti dell'ex calciatore del Milan.

La Fiorentina si lamenta anche e soprattutto del gol del 4-3 finale siglato dall'Inter per un presunto fallo, in avvio di azione, di Edin Dzeko su Nikola Milenkovic anche se in questa circostanza Valeri ha valutato che fosse un normale contrasto di gioco.

Mancato rosso a Di Marco

Terracciano tocca il pallone in modo chiaro, deviandolo verso il difensore.

Fallo di Dzeko su Milenkovic alla fine.



Valeri ed il VAR hanno dato il meglio, stasera pic.twitter.com/wTsAmipj70 — Memento Audere Semper #sonounodei1000 (@FieroItalico) October 22, 2022

Non solo la Fiorentina, però, si lamenta del gol del 4-3 del mancato rosso a Dimarco perché anche l'Inter ha un episodio, anche questo chiave, da contestare. Minuto 91', calcio d'angolo per i viola, Luka Jovic (autore poi della bella girata che vale il 3-3 provvisorio), sposta irregolarmente de Vrij con Valeri che non vede e fa continuare l'azione. Anche il Var conferma la scelta del fischietto romano valutandola come il contatto Dzeko-Milenkovic, una normale interpretazione del direttore di gara.

Polemica Commisso

Al triplice fischio dell'arbitro Valeri, infine, pare che il numero uno della Fiorentina Rocco Commisso abbia preso a pugni lo spogliatoio dell'Inter, notizia prontamente smentita dai viola con il presidente italo-americano molto deluso e amareggiato per questa indiscrezione che pare non trovare riscontro con la realtà. "ACF Fiorentina smentisce categoricamente tutte le voci che attribuiscono al Presidente Commisso o ad altri Dirigenti viola comportamenti violenti avvenuti al termine della gara. Il Presidente Commisso alla fine della partita è semplicemente sceso all'interno degli spogliatoi della Fiorentina per complimentarsi con il Mister ed i ragazzi per l'ottima prestazione. Il Presidente Rocco Commisso aspetta le scuse ufficiali da parte dell’Inter e del suo presidente Steven Zhang e di chi ha messo in giro queste notizie false, ristabilendo al più presto la verità". Scuse che però non sono arrivate dai nerazzurri.