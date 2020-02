Fisichella e lo scherzo delle Iene: la figlia si fa la quarta di seno

Giancarlo Fisichella è stato un pilota di Formula Uno per ben 13 anni: dal 1996 al 2009. Il 47enne romano nel corso della sua lunga carriera ha corso per diverse scuderie: Minardi, Jordan, Benetton, Sauber, Renault e Force India. Il suo miglior piazzamento in un mondiale di Formula Uno è stato il quarto posto nel 2006 quando correva con la Renault quando riuscì ad ottenere una vittoria e quattro terzi posti. Nel corso della sua carriera ha ottenuto tre vittorie, 19 podi, quattro pole position e due giri veloci.

Fisichella è sempre stato una persona molto riservata e un naturalmente un grande amante della velocità ma questa volta ha dovuto affrontare un avversario ben più temibile delle curve di un tracciato di Formula Uno: le Iene. L'ex pilota, infatti, è caduto nella trappola del programma di Italia Uno che l'ha colpito nel suo punto debole: la figlia.

La ricostruzione

Carlotta, infatti, ha 20 anni e studia a Londra ma è rientrata a Roma per sostenere l'esame della patente e durante un viaggio in macchina con il padre parte lo scherzo architettato dalle Iene. La ragazza gli racconta di essersi innamorata di un uomo più grande di lei, 30 anni contro i suoi 20, e di volere andare con lui in Polinesia. In realtà Fisichella scoprirà in seguito che l'uomo in questione, francese, è in realtà molto più grande di sua figlia.

Ma lo scherzo deve ancora entrare nel vivo perché Fisichella riceve una chiamata da un chirurgo che gli dice di recarsi presso una clinica romana perché sua figlia è lì ricoverata per un intervento chirurgico. L'ex campione di Formula Uno si presenta in clinica con la moglie, complice delle Iene, e scopre come la figlia sia sia sottoposta senza dire niente ai genitori ad un intervento chirurgico al seno facendosi una quarta misura.

Dopo una lunga ramanzina alla figlia, lo sconsolato Fisichella si ritrova faccia a faccia con il fantomatico fidanzato della figlia e lì la reazione dell'ex pilota della Renault inizia a farsi un po' troppo calda con le Iene che intervengono per scongiurare qualsiasi tipo di contatto fisico tra Giancarlo e il "fidanzato" della figlia che aveva di fatto pagato il finto intervento chirurgico al seno a Carlotta. Fisichella a questo punto tira un grande sospiro di sollievo ma non prima di aver mandato a quel paese in maniera simpatica le Iene.

Giancarlo Fisichella non ha preso benissimo il ritocchino della sua primogenita ventenne: stava per picchiare il nostro Alessandro Di Sarno! #LeIene https://t.co/xcjEYCOsqP — Le Iene (@redazioneiene) February 27, 2020

