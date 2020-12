Follia in Psg-Baseksehir: frase razzista del quarto uomo. Le squadre lasciano il campo

Follia in Champions League durante il match tra i francesi del Psg e i turchi dell'Istanbul Baseksehir. Il quarto uomo del match del Parco dei Principi, Sebastian Coltescu, avrebbe dato del negro a Webo, assistente tecnico dell'allenatore della squadra ospite. La partita è stata dunque subito sospesa, al 15' del primo tempo, tra le proteste con le due squadre che dopo otto minuti di discussione hanno deciso di lasciare il campo.

Il quarto uomo di #PSGIBFK dà di "Negru" a Pierre Webo e questa è la reazione di Demba Ba. Questo è il motivo per cui #PSG e #IBFK non tornano in campo. Così si combatte il razzismo. pic.twitter.com/UfP77jjPlE — Marco Conterio (@marcoconterio) December 8, 2020

La ricostruzione dei fatti

Achille Webo, uno dei due vice dell'allenatore turco Buruk, ha accusato il quarto uomo rumeno di avergli rivolto un insulto razzista prima di essere espulso. Sebastian Coltescu gli avrebbe infatti dato del "negro" per indicarlo all'arbitro della sfida Hategan che voleva espellerlo per le eccessive proteste. Di fronte allo sfogo dell'ex giocatore camerunese, anche Neymar e Mbappé però sono intervenuti per chiedere chiarezza al direttore di gara che al minuto 24 della partita ha accompagnato tutti i calciatori e i membri dello staff fuori dal terreno di gioco.

Espulso anche Demba Ba, ex attaccante del Chelsea, che in quel momento si trovava in panchina e anche lui furibondo per questa presunta frase pronunciata dal quarto uomo. "Perché ti riferisci alle persone di colore chiamandole 'this black guy', mentre per i bianchi non dici 'this white guy' ma solo 'this guy'" , il duro sfogo di Demba Ba nei confronti di un frastornato Coltescu.

L'Istanbul Baseksehir ha subito postato sui social un messaggio eloquente di lotta al razzismo:

La partita è stata sospesa momentaneamente e la sensazione è che comunque dovrà essere portata al termine anche perché è una partita decisiva per le sorti della qualificazione.

Segui già la pagina di sport de ilGiornale.it?