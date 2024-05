Al Foro Italico tiri la... Korda e scatta l'urlo: "Forza Juve!"

Giovanni Guardalà su Sky prima di Juve-Salernitana l'aveva buttata giù scherzosa, spiegando che anche se mercoledì c'è la finale di Coppa Italia Allegri in formazione ha evitato il turn over per i punti Champions. Vista la fatica in Finale metterà le riserve?

***

In Danimarca le partite in tv hanno la grafica con i nomi dei giocatori come nei videogame, cosa che avrebbe evitato il piccolo disguido avuto da Caressa nelle fasi finali di Bayer-Roma coi giallorossi che spingevano a destra: «Zarins... Zalewski, Zielinski, ultima possibilità per Zielinski, Zalewski!».

***

Pioli ce l'aveva messa tutta per non commuoversi e arrabbiarsi dopo una delle sue ultime partite al Milan, poi Bonan su Sky gli ha fatto notare che, per ricordare la festa della Mamma, Leao ha giocato con la maglia col cognome di sua madre che si chiama Conceição.

***

Jude Bellingham a Del Piero: «Hai sempre abiti belli, un po' matti, però mi piacciono», meglio di chiedere come battere il Borussia in Finale di Champions.

***

Il tennista Korda (nella foto) al Foro Italico: «Forza Juve!».

***

«Lo aveva annunciato Spalletti ma alla fine l'anno sabbatico se l'è fatto il Napoli». Anna Trieste, X.

***

Al Bernabeu sul maxischermo c'erano le immagini del Var in tempo reale, nella partita di Champions tra Real e Bayern! Dovessero provarci in Italia, vedremo degli improvvisi blackout?

@duppli