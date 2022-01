Lukaku ora finisce nel mirino: "Fragile e arrogante"

Romelu Lukaku ha fatto inalberare il Chelsea con la sua intervista non autorizzata rilasciata a Sky Sport. Dalla sua voglia di tornare all'Inter, all'ammissione dell'errore di aver lasciato i nerazzurri, fino ad arrivare al suo malcontento in maglia Blues: sono questi i passaggi che hanno irritato l'allenatore Thomas Tuchel e la dirigenza londinese che in estate ha investito 115 milioni di euro per riportarlo in Premier League. Da qui la decisione di spedirlo in tribuna contro il Liverpool con i prossimi giorni che saranno decisivi per il suo futuro al Chelsea.

Colpito e affondato

Lukaku ha commesso un errore e c'è chi è subito intervenuto per evidenziarlo: Paolo Di Canio. L'ex giocatore della Lazio oggi opinionista di Sky Sport ha infatti sparato a zero nei confronti dell'ex attaccante dell'Inter: "Non ha consapevolezza di quello che sta dicendo. Si vede la debolezza di un atleta che dopo 6 mesi si arrende perché è arrivato lì con un'arroganza dovuta al fatto che non si rende conto delle dimensioni e dei livelli".