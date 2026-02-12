La francesina Arsenio Lupin "ruba" in casa delle azzurre

Sia detto senza offendere: chi vince, ruba. Quanto meno il sorriso, la speranza degli altri. Parafrasando si prende tutto. Lo cantavano anche gli Abba: The winner takes it all. Non solo è il migliore, il più veloce e citius, altius, fortius, come insegnano. In qualche modo, chi vince sfila il sogno dalle tasche delle avversarie. Così è successo ieri a Dorothea Wierer quinta, Lisa Vittozzi (37ª, 4 errori) e a tutte le 92 partecipanti alla 15 km individuale. La gara più dura nel biathlon: scii per oltre un'ora e spari per quattro volte, due in piedi, due a terra. Se sbagli ti appioppano 1 minuto di penalità. Che cosa non si darebbe per avere uno sconto. Così quando a tagliare il traguardo con il tempo migliore ed un solo errore al poligono arriva la francese Julia Simon, il pubblico ammutolisce, ma poi capisce. Seconda, chiude la connazionale Lou Jeanmonnot, terza è la bulgara Lora Hristova. Zittire l'arena di Anterselva non è cosa facile, ma lei lo chiede, con quell'indice alzato sulle labbra.

È il suo modo per gettarsi alle spalle un verdetto che rischia di accompagnarla a vita. Ad ottobre è stata processata e multata di 15mila euro ed 1 mese di sospensione. Il capo d'imputazione: il furto, appunto. Stavolta vero, non sportivo. I fatti risalgono al 2022 e lei li ha anche ammessi. Eh sì, fu lei a sfilare dal portafoglio della compagna Justine Braisaz-Bouchet la carta di credito, cominciando ad usarla come non ci fosse un domani. "Non so perché l'ho fatto, ma è tutto vero", confessò. Cleptomania? Si può rigare dritto nello sport, fino ad un oro olimpico e poi, invece, nella vita, tentennare anche ben oltre i Dieci Comandamenti? Il caso, in fondo, ricorda quello delle nuotatrici Benedetta Pilato e Chiara Tarantino, soprese a Singapore a rubare al duty free.

Per la cronaca, Wierer non si è fatta rubare invece il sorriso:

senza l'errore al poligono, sarebbe arrivata una medaglia: "Nei prossimi giorni andrà meglio, sono abbastanza contenta della mia prova, ho avuto troppa fretta al poligono, ma nello sci, da metà gara in poi ho perso slancio".