"Liberté, Égalité, inc...": gli sfoghi italiani con la Francia all'inferno

La Francia di Didier Deschamps è uscita mestamente negli ottavi di finale di Euro 2020 contro la coriacea Svizzera dell'ex Lazio Vladimir Petkovic e in Italia, naturalmente, si è scatenata la festa tra i tifosi azzurri. I Galletti, nel vero senso della parola, dopo essere andati in svantaggio grazie al gol di Seferovic hanno rischiato di capitolare con l'ex Milan Rodriguez che ha però fallito il calcio di rigore del 2-0.

La Francia si è dunque ricomposta segnando tre reti, due con Benzema e una con Pogba, portandosi dunque sul 3-1. Gli elvetici però non hanno mollato un centimetro e hanno giocato con orgoglio riuscendo a portare la contesa sul 3-3 finale grazie ancora ad un gol dell'ex Fiorentina Seferovic e alla rete di Gavranovic siglata al minuto 90. Dopo 30 minuti duri ai supplementari i transalpini sono capitolati ai rigori per "colpa" di Kylian Mbappé che si è fatto parare da Sommer il rigore decisivo che ha qualificato così i rossocrociati.

Si può parlare tranquillamente di fallimento per i campioni del mondo nel 2018 che non sono riusciti a esprimersi al meglio in tutta la competizione. Andando ad analizzare i dati delle precedenti partite, infatti, dopo aver vinto per 1-0 all'esordio contro la Germania, grazie all'autorete di Hummels, i Galletti hanno poi pareggiato per 0-0 contro la modesta, ma solo sulla carta Ungheria, e 2-2 all'ultima contro il Portogallo, fatto poi fuori dal Belgio negli ottavi di finale. La partita contro la Svizzera è stato l'emblema di una nazionale fin troppo narcisa, zeppa di campioni, che ha preferito specchiarsi più che giocare a pallone e da squadra.

Goduria social

I tifosi italiani sui social hanno esultato per l'uscita di scena anzitempo di una nazionale da sempre "nemica".

Il nostro Il nostro tifo

tifo quando quando dobbiamo

si tratta dell’ andare contro

Italia la Francia #FranciaSvizzera pic.twitter.com/KhEfFFjV3K — chià (@itsmwengo) June 28, 2021

E ancora per risaltare la goduria azzurra:

"E i francesi adesso è stato un piacere ma è ora di andare.....fuori dai c...", "I francesi che ci prendevano per il culo per essere andati ai supplementari contro l'Austria. Lo chiamo Karma questo", sono solo alcuni dei tanti commenti di scherno verso la nazionale di Didier Deschamps capace di uscire dalla competizione con giocatori del calibro di Benzema, Griezmann, Mbappé, Kanté, Varane, Pogba solo per citarne alcuni.

Ora toccherà all'Italia di Roberto Mancini cercare di battere il Belgio per guadagnarsi così la semifinale dove affronterebbe una tra Spagna e proprio la Svizzera, mattatrice della Francia. Per il momento, però, la sfida del 2 luglio è "lontana" con i tifosi azzurri che si stanno godendo l'uscita di scena della Francia con cui storicamente c'è sempre stata rivalità fin da prima degli Europei del 2000 fino ad arrivare ai mondiali del 2006, massima esaltazione nostrana con la conquista del mondiale proprio contro la nazionale allenata da Domenech.

Deschamps mastica amaro

Didier Deschamps ha commentato amaramente la sconfitta subita contro la Svizzera: "Dove è nata la sconfitta? All'80'. Perché avevamo sbagliato il primo tempo, correggendo facendo tutto quel che potevamo fare, fino al 3-1 per noi. Poi un poi di febbrilità ha rimesso in corsa la Svizzera, che ha fatto due gol. Fa male ma è il calcio, dobbiamo accettarlo. Abbiamo vissuto momenti incredibili con un gruppo unito. La difesa a 3? L'abbiamo già sperimentata 2-3 volte nelle qualificazioni e nelle amichevoli. Nonostante abbiamo sbagliato il primo tempo va dato atto alla Svizzera di aver fatto una grande partita, ma l'avevamo recuperata, eravamo sulla strada giusta. Io sono tranquillo. Il calcio è fatto così: quando vinci è merito dei giocatori, quando perdi è colpa dell'allenatore. Mi assumo le responsabilità di questa sconfitta, ma va accettata. Fa male, però ci saranno dei domani più felici".

Segui già la pagina di sport de ilGiornale.it?