Francia, Mbappè stile Avengers: giocherà con la maschera

Per il primo gol di Mbappé in un campionato d'Europa c'è ancora da aspettare. Naso rotto, operazione rimandata, ma venerdì niente Olanda per il capitano dei Bleus, feritosi negli ultimi minuti della sfida contro l'Austria. KyKy potrebbe poi saltare anche la successiva, terza e ultima partita del girone contro la Polonia (25 giugno) se nel frattempo i suoi compagni avranno già conquistato la qualificazione. Giocherà con una maschera in carbonio, per la quale già ieri è stato preso il calco. Quando servirà, sarà pronta. Non per l'Olanda, perché i medici preferiscono concedere alla frattura qualche giorno in più per cominciare a consolidarsi.

Un brutto colpo per la Francia, perché anche una squadra fortissima, è più debole senza il miglior calciatore del mondo. Oltretutto, al ct Deschamps potrebbe mancare anche la più logica delle alternative, ovvero l'ex milanista Giroud, che nei pochi giocati contro l'Austria, proprio al posto di Mbappé, ha sbagliato un gol clamoroso prima di farsi male, per una scivolata fuori ordinanza, con conseguenze al muscolo adduttore della coscia sinistra. Ieri non ha disputato per precauzione l'amichevole organizzata contro una giovanile tedesca per quelli che non avevano giocato contro l'Austria (compresi Pavard, Konaté, Mendy, Fofana, Tchouaméni, Camavinga, Coman, Kolo Muani e Barcola, gente con cui fare una squadra B e provare ugualmente ad andare in finale). Intanto, Mbappè jr, il fratellino Ethan, 18 anni il prossimo 29 dicembre, centrocampista di piede mancino, dopo 7 anni come Kyky, ha anche lui dato l'addio al PSG, con cui solo domenica ha vinto la finale del campionato francese Under 19.

A giorni dovrebbe avvenire ufficializzato il passaggio al Castilla, la squadra B del Real Madrid. Ethan in stagione ha giocato 3 spezzoni di partita in Ligue 1 e 2 in Coppa di Francia, mettendo quindi già la firma su 2 trofei da professionista.