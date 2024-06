Galletti smascherati

Ascolta ora 00:00 00:00

Un po' troppo presuntuosa, la Francia di Deschamps. L'Olanda merita il punto che la tiene in testa al Girone D per la differenza reti. Con Olanda, Francia alla fine probabilmente passerà anche l'Austria, tornata in corsa con la larga vittoria sulla Polonia.

Francia presuntuosa non perché alla fine Mbappé, sia rimasto in panchina. Quella è precauzione. Francia supponente perché si sa più forte, e in teoria lo è, e solo per questo crede che il gol debba arrivare per ordine naturale delle cose. E invece a questi livelli nulla è scontato e l'Olanda non è certo una banda improvvisata, ma una squadra vera. Partita bella, fatta di accelerazioni e rallentamenti, fa tutto Descahmps. È suo il canovaccio della sfida, Koema si adatta. Alla fine, però, il gol lo segna proprio l'Olanda, con Simons, ma buon per la Francia che il guardalinee (prima ancora del Var) scorga Dumfries accanto a Maignan, in fuorigioco giudicato attivo, anche se l'impressione è che l'interista non abbia disturbato il portiere del Milan e della Francia, che semplicemente non ha visto partire il pallone. Lo 0-0 finale visto dalla panchina di Deschamps è merito delle parate di Maignan e colpa degli errori di Rabiot prima e di Griezamann dopo, che quasi incespica davanti al portiere. Koeman si gioca in avvio la freccia Frimpong sulla destra, forse per intimorire Theo Hernandez, costringendolo a limitare le scorribande che hanno sconquassato l'Austria al debutto. Obiettivo centrato. Più Francia che Olanda, ma le ripartenze degli Orange sono sempre velenose. Al posto di Mbappé, il ct dei Bleus non mette un attaccante, ma ripesca la stella Tchouameni dalla panchina e cambia modulo: doppio mediano con Kanté accanto al madridista e 3 mezze punte a sostegno del centravanti Thuram. Altra superba partita di Rabiot: non resterà a lungo senza contratto. La Francia parte sempre da dietro, con una fitta ragnatela di passaggi e a ritmo basso. L'Olanda lascia fare, Koeman non aggredisce, preferisce aspettare e provare a ripartire. Simons è molto rapido, Rejinders porta palla come sempre. Dumfries non si vede quasi mai nell'area francese, pochissimi gl'incroci con Hernandez. Ci sarà quando non dovrebbe, nel gol annullato a Simons. Sono invece molti di più i duelli fra Thuram e De Vrij, che al compagno in nerazzurro rifila più di una randellata, pur di riuscire a fermarlo.

L'attaccante interista non è un vero centravanti, eppure Deschamps l'ha preferito a Giroud, salvo poi cambiare idea in corso d'opera. Fatti i conti, prova in chiaroscuro di Thuram, cui vanno contabilizzati in positivo due grandi colpi di tacco e in negativo la terza migliore occasione della Francia.