Da Frattesi a Kvara che mal di pancia. Il Diavolo adesso aspetta Rashford

Potremmo chiamarli quelli col mal di pancia. C'è un esercito di giocatori importanti che meditano di cambiare aria e soprattutto maglia in questa finestra di mercato. Tra coloro che stanno col muso lungo c'è Davide Frattesi. Il centrocampista dell'Inter è scontento per lo scarso utilizzo da parte di Inzaghi ed è tentato dalla possibilità di tornare alla Roma, dove è cresciuto. I giallorossi devono però mettere sul piatto una proposta da 40 milioni tra prestito oneroso e obbligo di riscatto se vogliono strappare il centrocampista ai Campioni d'Italia. Lavori in corso. Gli stessi che accompagnano il possibile trasferimento di Kvaratskhelia al PSG. Il georgiano ha già trovato l'accordo coi francesi per un quinquennale da 9 milioni a stagione più bonus. Il Napoli ora aspetta un'offerta da 80 per dare il via libera alla cessione. Denari che il club partenopeo andrebbe poi a reinvestire su Zhegrova (Lille) e Dorgu (Lecce) senza dimenticare Chiesa (Liverpool).

In difesa, invece, arriverà a prescindere in maglia azzurra Danilo, ormai al passo d'addio con la Juventus. Contatti in corso per la risoluzione del contratto che potrebbe arrivare dopo lo scontro diretto del Maradona il 25 gennaio, anche se Conte lo vorrebbe subito. La Vecchia Signora ha in pugno Araujo (Barcellona) e Kolo Muani (PSG): settimana prossima i bianconeri contano di formalizzare le due operazioni, mentre si aspetterà fine mese per prendere un altro difensore (il preferito resta Hancko del Feyenoord). Giorni d'attesa pure per il Milan, che aspetta una risposta da Rashford. Gli agenti dell'attaccante inglese stanno facendo il tour delle sedi dei principali club europei e dopo aver dialogato con Milan e Borussia Dortmund ieri hanno visto il Barcellona. I catalani fanno sul serio nonostante le problematiche societarie.

Il colpo del giorno lo firma il Como, che ha già speso più di 40 milioni finora e si è assicurato il centrocampista Caqueret dal Lione per 17 milioni.

La Roma si avvicina al rinnovo del gioiellino Pisilli fino al 2029 per allontanare le sirene provenienti dalla Premier. Intanto nel suo blitz milanese il dt Ghisolfi ha bussato all'Inter pure per Buchanan, settimana prossima andrà alla carica col Milan per acquistare a titolo definitivo Saelemaekers.